Bugün saat 20.43 sularında ülkemizde 5,1 şiddetinde bir deprem yaşandı. Depremin yaşandığı Konya’da şu ana kadar herhangi bir kayıp kaydedilmedi. AFAD ise gelişme yaşandıkça bildireceğini açıkladı.

Bir son dakika haberine göre Konya’da orta büyüklükte bir deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyuruldu.

Depremi Twitter’dan duyuran AFAD, depremin şiddet ve konum bilgilerini paylaştı. Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem, 5,1 şiddetindeydi.

Konya’da 5,1’lik deprem

AFAD’ın paylaştığı verilere göre Konya’nın merkez ilçelerinden Meram’da bu akşam 5,1 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Kaynağı yerin 10,61 kilometre altında olan sarsıntılar, Türkiye saati ile 20.43’te başladı. Afetten sonra herhangi bir can kaybı ya da yaralanma kaydedilmedi. AFAD, gelişmeler geldikçe bildirileceğini açıkladı.

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: Depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım.

Güncelleme: AFAD, 3 metruk binada hasar olduğu bilgisinin geldiğini açıkladı

Deprem sonrası gelişmeleri takip eden AFAD, yaptığı bir paylaşım ile bölgedeki üç metruk binada hasar tespit edildiğini ve kendilerine bu yönde bilgi geldiğini açıkladı. AFAD, ekiplerin bölgeye hareket ettiğini bildirdi.