Köpek Bakımıyla İlgili Herkesin Bilmesi Gereken 9 Şey

Evlerimizde beslediğimiz tatlı mı tatlı hayvanlardan biri olan köpeklerle yaşamak her ne kadar güzel olsa da bu tatlılığa kendimizi kaptırıp minik dostlarımızın bakımını aksatmamamız gerekiyor. Köpek bakımı hakkında tüm köpek besleyenlerin bilmesi gereken en önemli şeyleri sizler için derledik.

Evlerimizde beslediğimiz minik dostlarımız kimi zaman en yakın dostumuz olabiliyor. Kedi, köpek, kuş veya herhangi beslediğimiz hayvanların bakımını doğru yapmak ise hayati önem taşıyor. Bakımları doğru yapılmayan evcil hayvanlar, kısa vadede olmasa bile uzun vadede hayatlarını riske atacak bazı sorunlara sahip olabiliyor.

Bu yazımızda sizler için köpek bakımı ile ilgili tüm köpek besleyenlerin bilmesi gereken bazı detayları paylaşacağız. Yazımızda okuyacağınız şeylerin birkaçını yapıyor olabilirsiniz ancak hepsini yapmanız köpeğinizin daha sağlıklı bir ömür geçirmesine yardımcı olacaktır. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan köpek bakımı ile ilgili önemli detaylara birlikte göz atalım.

Köpek bakımı ile ilgili bilinmesi gerekenler:

Köpeğinize temiz ve korunaklı bir yaşam alanı sunun,

Su kabında her zaman temiz su bulundurun

Köpeğinizin yeme alışkanlığını düzenli hale getirin,

Belirli aralıklarla köpeğinizi veterinere muayene ettirin,

Egzersiz yaptırın,

Köpeğinizle daima iletişim halinde olun ve ilişkinizi güçlendirin,

Köpeğinizi eğitin ve basit komutlar öğretin,

Diş bakımını yaptırın,

Pati ve tırnak bakımını ihmal etmeyin.

Köpeğinize temiz ve korunaklı bir yaşam alanı sunun:

Köpeğinizi ister evinizin içinde ister balkon veya bahçe tarzı yerlerde besliyor olun, ona iyi bir yaşam alanı sunmak köpek bakımının en önemli detaylarından biridir. Eğer köpeğinize kaliteli bir yaşam sunmak istiyorsanız, onu çeşitli unsurlardan ve tehlikelerden koruyacak bir barınak/yaşam alanı sunmak durumundasınız.

Eğer köpeğiniz evde yaşıyorsa ve dışarıda başına gelebilecek unsurlardan (Ani hava değişikliği, dolu, taş/toprak vs.) korunuyorsa, ev içerisinde ona ayırdığınız köşenin temiz ve hijyenik olmasına dikkat edin. Sizin fark edemediğiniz hijyenik olmayan durumlar köpeğinizin sağlığını negatif yönde etkileyebilir.

Su kabında her zaman temiz ve yeni su bulundurun:

Köpeğinizin yuvasına koyduğunuz kapta her zaman temiz su bulundurmak fazlasıyla önemlidir. Mümkünse köpeğinizin suyunu sürekli olarak yenileyin. Bunu yapmanız, köpeğinizin sağlığını koruma açısından oldukça önemlidir.

Köpeğinizin yeme alışkanlığını düzenli hale getirin:

Aynı insanlarda olduğu gibi, hayvanlarda da obezite ve fazla kilo sağlığı birçok şekilde negatif etkileyebilir. Dolayısıyla köpeğinizin beslenme alışkanlığını ayarlamanız da sağlıklı bir hayat geçirmesinde önemli bir rol oynar. Düzenli yeme alışkanlığı ve köpeğiniz için ayarlanmış bir yeme programı hazırlayın.

Bunu yapabilmek için bir veterinere danışabilirsiniz. Köpeğinizin ırkı, yaşı, kilosu, boyu, aktivite düzeyi ve beslenme ihtiyaçlarına göre belirlenecek olan beslenme önerilerine uyarak köpeğinizin daha sağlıklı yaşamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca köpeğinize sizin yediklerinizden artan yemekler vermemeye de özen gösterin.

Belirli aralıklarla köpeğinizi veterinere muayene ettirin:

Evcil hayvanınızı belirli aralıklarla veteriner hekimlere muayene ettirmek sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sunmak için fazlasıyla önemlidir. Veteriner hekimler köpeğinize yapılması gereken aşılar ve aşılama programı gibi birçok bilgiyi sizlere sunacak ve köpeğiniz için gerekli olan sağlık kontrollerini yapacaktır.

Bunun yanı sıra köpeğinizin bir hastalığa sahip olması demek her zaman belirti göstereceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla köpeğinizi veteriner hekimlere göstereceğiniz aralıkları iyi seçin. Bu aralık ne çok uzun ne de çok kısa olsun. Bu şekilde köpeğiniz belirti göstermese dahi herhangi bir hastalığa sahip olması durumunda erken teşhis koyabilir ve sağlığını hızlıca toparlamasını sağlayabilirsiniz.

Egzersiz yaptırın:

Çoğu köpek cinsi çayırda çimende koşturmak ister ve fazla hareketsiz kalmak onlar için eziyet olabilir. Dolayısıyla köpeğinizi dışarıda gezdirmek ve bazen o istediğinde koşturmak onun hem sağlığı ve enerjisini koruması açısından, hem de vücudunun fit durumunu koruması açısından iyi gelecektir.

Köpeğinizle daima iletişim halinde olun ve ilişkinizi güçlendirin:

Köpekler fazlasıyla sosyal hayvanlardır ve sahipleriyle iletişime geçemediklerinde kendilerini kötü hissedebilirler. Ayrıca bu tarz bir durum köpeklerin size karşı olan ‘sahiplik’ duygularını da kaybetmesine yol açacaktır. Dolayısıyla köpeğinizle sağlıklı ve güçlü bir ilişkiye sahip olmanız ve iletişimi koparmamanız önemlidir.

Onlarla kaliteli zaman geçirmek, sevmek, oynamak gibi şeylerle iletişim kurduğunuzda size karşı olan güveni artacaktır. Köpeğinizle iletişiminizi güçlendirdiğinizde istek ve ihtiyaçlarını daha kolay anlayabilecek, hatta onun her zamanki halini bildiğiniz için bazı hastalıkları daha erken teşhis edebileceksiniz. Bunun dışında köpeğinizin yapmasını istemediğiniz davranışları engellemek de bu şekilde daha kolay olacaktır.

Köpeğinizi eğitin ve basit komutlar öğretin:

Köpek eğitimi yalnızca köpeğinizin sizin sözünüzü dinlemesi için değil, güvenli ve kaliteli bir yaşam geçirebilmesi için de önemlidir. Köpeğinize temel ve gerekli komutları iyi bir şekilde öğretebilmeniz, köpeğinizle iletişim ve ilişki durumunuzu da daha iyi hale getirecektir.

Diş bakımını yaptırın:

Köpeklerde diş eti problemi birçok ırk için ciddi sonuçları olabilen bir hastalıktır. Kalp kapakları dahil olmak üzere birçok hayati organda enfeksiyona yol açabilen diş eti hastalıkları, genellikle köpeğin dişlerini çok erken kaybetmesiyle sonuçlanabilir.Birçok köpek cinsi de bu hastalığa eğilimlidir. Dolayısıyla köpeklerde diş sağlığını sağlayabilmek için diş bakımını yaptırmak hayati önem taşır.

Tüy ve tırnak bakımını ihmal etmeyin:

Köpeğinizin tüylerinin ve tırnaklarının olması gerektiğinden fazla uzaması zararlı bir durum haline gelebilir. Uzun tüyler fazla kir toplayıp zamanla sağlığını kötü etkileyebilir. Tırnakların uzaması ise köpeğin canını yakabilir zira fazla uzayan tırnaklar zamanla fazla kıvrılıp patiye batmaya başlar. Bu durum köpeğin yürümesini de zorlaştırır. Fazla uzun tırnaklar kırılmaya da fazlasıyla yatkındır ki bu durum köpeğe çok fazla acı verebilir.

Köpek bakımı ile ilgili herkesin bilmesi gereken önemli detayları derlediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Sizlerin de köpek bakımıyla ilgili vermek istediğiniz detaylar varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca evimizdeki dostumuz dışında dışarıda da pek çok sokak hayvanı bulunuyor. Onları da unutmamayı ve su, mama gibi temel ihtiyaçları için kapınızın önüne bir kap koymayı unutmayın.