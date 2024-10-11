Gözünüzde bir köpek canlandırın. Gözleri muhtemelen kahverengidir. Peki neden açık renkli göze sahip bir köpek bu kadar istisna? Aslında bizim sayemizde!

Açık renkli göz, köpeklerde pek yaygın değil. Sibirya Kurdu gibi cinslerde görmek mümkün ancak bu da sadece belli bir cinse özgü ve çok nadir.

Gördüğümüz birçok köpeğin gözü, kahverengi ve bu, arkadaş canlısı görünmek için zamanla gelişmiş bir özellik olabilir! Nasıl olduğunu anlatalım.

Göz rengi, kişiliğe dair varsayım yaptırıyor.

Araştırmalar, kahverengi gözlü köpeklerin daha genç ve dost canlısı göründüğünü ortaya koyuyor. Bu konu hakkında yapılan bir çalışmada araştırmacılar, çeşitli köpek fotoğrafları göstererek onların kişilikleri hakkında varsayımlarda bulunmalarını istedi ve kiminin gözü koyu renkken kiminin açık renkti.

Koyu renk göze sahip köpekler; nezaket, sosyallik ve güvenilirlik gibi arkadaş canlısı, tehdit edici olmayan özellikler için daha yüksek puan aldı. Öte yandan açık renkli göze sahip köpekler agresif ve olgun gibi özelliklerle nitelendirildi.

Kahverengi gözlü köpeklerin tercih edilmesi, üremelerini artırdı.

Bir bebeği düşünün. Göz bebekleri muhtemelen kocaman görünür. Göz bebeklerindeki kaslar, yaşla birlikte zayıflayarak küçülür. İşte köpeklerdeki kahverengi göz de göz bebeklerini olduğundan büyük göstererek görünümü “yavrulaştırıyor.”

Bu da insanlar üzerinde köpeklerin daha korumasız olduğu hissini uyandırıyor. Bir labrador olsa bile onu, çaresiz bir bebek olarak görüyoruz.

İşte bu nedenle insanlar olarak bu özelliğe sahip köpekleri üremede tercih etmişiz ve sayıları yıllar boyunca çoğalmış.

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