Köpeklerin ikonik hareketlerinden biri de idrarlarını yaptıkları esnada tek bacaklarını havaya doğru kaldırmaları. Aslında bu hareketin ardında, zekice bir neden yatıyor. Bakalım ne?

Evlerimizi ve sokaklarımızı paylaştığımız köpekleri gözlemlediğinizde birçok ilginç davranışlarının olduğunu fark edebilirsiniz.

Bunlardan biri de çişlerini yaparken tek bacaklarını kaldırmaları. Bu hareketi, idrarları bacaklarına gelmesin diye yapmıyorlar. Bambaşka ve akıllıca bir sebebi var.

Özellikle erkek köpekler, idrarlarını sadece boşaltım için yapmıyor, aynı zamanda bölgelerini işaretliyorlar.

Eğer evinizde bir köpek dostunuz varsa dışarı çıkardığınızda farklı bölgelere idrarını yaparak o bölgeleri aslında işaretlediğini muhtemelen biliyorsunuzdur. Burada önemli olan, sadece işaretleme yapmak değil; işaretlemeyi nasıl yaptıkları.

Mesela insanlar gibi çömelerek çişlerini yapsalardı ve arka bacaklarını geriye doğru uzatsalardı, çişleri direkt olarak zemine giderdi ve toprak o idrarı hüp diye içine çekerdi. Yani koku, kalıcı olmazdı da diyebiliriz.

Arka bacaklarını kaldırdıklarında kokunun daha kalıcı hâle gelmesini sağlıyorlar.

Köpekler çişlerini yaparken tek ayaklarını kaldırdıklarında (hatta buna yarış ati pozisyonu deniyor), idrarlarını dikey bir yüzeye daha iyi bir şekilde yönlendirebiliyorlar. Sonuç olarak koku, daha uzun süre kalabiliyor.

Kokunun kalıcı olmasının da önemli sebepleri var.

Köpeklerin idrarı, onların GBT’si gibi. Diğer köpekler bu idrarı koklayarak cinsiyet, sağlık ve stres düzeyi gibi bilgiler edinebiliyor. Bu yüzden kokunun uzun süre kalması ve kaybolmaması önemli.

Hatta minik köpekler, bu yukarı püskürtme hareketiyle kendilerini olduklarından daha büyük göstermeye çalışıyorlar. Kulağa komik gelse de gayet mantıklı…

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