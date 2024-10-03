Köpekler Yolculuk Sırasında Kafalarını Araba Camlarından Dışarı Çıkarmakta Neden Bu Kadar Israrcıdır?

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Köpeklerin seyahat ederken kafalarını camdan dışarı çıkarması, her yeri koklaması ve dilinin sarkıtması oldukça yaygın bir görüntüdür. Peki patili dostlarımız, kafalarını camdan dışarı çıkarmak için neden bu kadar ısrarcıdır?

Köpeklerin bu davranışı, görünüşe göre onları epey mutlu eder. Hatta bazıları arabaya binmek ve seyahat etmek için can atar.

Peki tüm bunların nedenleri nedir?

Köpekler farklı ortamları keşfetmeyi çok severler.

köpek

Onlar için kafalarını camdan dışarı çıkarmak, adetâ duyusal bir şölendir. Uzmanlara göre köpekler için bu, oldukça uyarıcı bir deyimdir. Kokular, rüzgârın verdiği his ve görebildikleri tüm manzaralar, onların arayıp da bulamadığı şeylerdir.

Ayrıca köpeklerin burunlarında, 100 milyondan fazla duyusal reseptör vardır. İnsanlarda bu reseptör sayısının 6 milyon olduğu göz önüne alındığında, köpeklerin beyinlerinin kokuları işlemeye ayrılmış kısmının bizlerden 40 kat daha büyük olduğu sonucuna ulaşılır.

Köpekler burun deliklerindeki boşluklardan nefes alıp verdiğinde, hava akışı meydana gelir ve birçok ilginç kokuyla karşılaşırlar.

köpek

Kafalarını araba camlarından ya da açık herhangi bir camdan dışarı çıkarmaları da dışarıdaki tüm kokuları içine çekmelerini olanak sağlar. Ek olarak köpekler, insanlardan çok daha az renk tonu görebilir ve genellikle miyopturlar.

Fakat hareket eden nesneleri sabit olanlardan çok daha iyi tespit edebilirler. Yine onların hareket algısı, bizden 10-20 kat daha fazladır. Bu da arabada hızla geçen manzaranın bizim gözlerimize bulanık gelebileceği fakat bir köpek için çok daha keskin olduğu anlamına gelir.

Tüm bunların yanı sıra köpeklerin bu davranışı, onlar için bazı tehlikeler yaratabilir.

köpek

Örneğin rüzgâr; çakıl taşları, uçan böcekler, toprak parçaları ve havadaki diğer parçacıklar gibi daha küçük nesneleri köpeğin gözüne kaçırabilir. Yine araç sürücüsü köpeğin kafası pencereden dışarı çıktığında aniden durursa veya direksiyonu kırarsa, hayvan araçtan fırlayabilir. Köpeğinizle seyahat ederken tüm bunlara dikkat etmek, çok daha faydalı olacaktır. 

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