Korku filmlerini bu denli eşsiz yapan asıl şey, olaylar sessiz sakin ilerlerken her dakika bir şey olabileceğini bizlere hissettirmesi ve en beklenmedik anda bizleri korkutabilmesi. Çoğu izleyici için korkmak için ekran başına geçmek saçma, ancak sevenleri de tam da bu yüzden seviyor. Bu listemizde, korku sinemasında popüler hâle gelen en ürkütücü korku filmi sahnelerine yakından bakıyoruz.

2000’li yıllardan itibaren korku filmleri, daha çok bir anda korkutan ve diğer kısımlarda sessizliği bozmayarak filmin gerilimini koruyan bir yapıya sahip olmaya başladı. Özellikle found footage (Buluntu Film) tekniği ile popüler olan “Jumpscare” sahneleri, korku filmi türünün modern zamanlarında çok kullanılan bir korkutma tekniği hâline geldi.

Sesler ve ekrana birden atlayan görüntüler ile korkutan ve elimizde ne varsa ekrana fırlatmamıza neden olan korku filmi sahneleri, uzun süre hafızalarımızda yer ederek kabus dolu geceler geçirmemize neden oluyor. Eğer hazırsanız bu içeriğimizde, izleyiciler arasında popüler olmuş en ürkütücü korku filmi sahnelerine yakından bakıyoruz.

En korkunç korku filmi sahneleri listesinde yer alan filmler:

Grave Encounters/Mezar Buluşmaları (2011)

Insidious/Ruhlar Bölgesi (2010)

It Follows/Peşimdeki Şeytan (2014)

The Ring/Halka (2002)

The Conjuring/Korku Seansı (2013)

The Conjuring 2/Korku Seansı 2 (2016)

Paranormal Activity 2 (2010)

Sinister/Lanet (2012)

[Rec]/Ölüm Çığlığı (2007)

Saw/Testere (2004)

Mama (2013)

The Exorcist III/Şeytan 3 (1990)

Paranormal Activity (2007) son sahne:

Modern buluntu film türünün ticari başarısı en yüksek filmlerinden olan Paranormal Activity, 2007 yılında izleyiciler için oldukça yeni olan amatör çekimleriyle işin içine gerçekçilik katarak seyircileri kendine hayran bırakmayı başarmıştı. Genel olarak pek bir şey göstermeden sadece jumpscare sahneleri ile korkutan Paranormal Activity, son sahnede hepimizin yüreklerini ağzına getirmeyi başarıyor.

Grave Encounters (2011), “Aslında düşündüğün kişi değil”:

Buluntu film türünde bir başka popüler korku filmi olan Grave Encounters, karanlık atmosferli terk edilmiş akıl hastanesi ile düşüncesi bile korkunç olan bir film. Grave Encounters birçok jumpscare" sahneyi içerse de gece görüş kamerasında aniden beliren şeytani surat, korku filmi türünün en meşhur jumpscare sahnelerinden biri.

Insidious (2010), hep bizimle:

Korku filmi kategorisinde sağlam bir yere sahip olan Insidious, astral seyahat ve iblis temalarını birleştirerek korku filmi severlere eşsiz bir korku filmi deneyimi sunuyor. Küçük bir çocuğa musallat olan ve onun yaşam enerjisinden beslenen bir iblisi konu alan film, hikâye ilerledikçe derinleşiyor ve olaylar açığa çıktıkça daha korkutucu bir hâle geliyor.

It Follows (2014), uzun adam sahnesi:

Modern korku filmlerinin en sevilen isimlerinden olan It Follows, diğer filmlerin aksine sesler yerine daha çok size yavaş yavaş yaklaşan ürkütücü tipler ile korkutuculuğu yakalıyor. Filmin bu popüler sahnesinde ise kapının ardından birden beliren uzun adam figürü ile It Follows, yüksek ve ani sesler olmasa bile bizleri koltuklarımızdan zıplatmayı başarıyor.

The Ring (2002), “Onun yüzünü gördüm”:

Birçoğumuzun çocukluk travmalarına sebep olan film The Ring, korku filmi dünyasının en tanınmış sahnelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Filmdeki ana karakterimiz Rachel'ın yeğeni Katie’nin gizemli video kaset yüzünden ölümüyle başlayan filmde, daha sonradan Rachel’ın ablası Ruth Katie’nin ölümünü Rachel’a anlatıyor. Bu sırada The Ring, bizlere o tanınmış “yüz” sahnesini hediye ediyor.

The Conjuring (2013), saklan ve el çırp oyunu:

Modern korku sinemasının en çok takdir edilen ve tanınan yapımlarından olan The Conjuring, ilk filmin başarısının ardından oldukça fazla filme sahip bir korku evreni hâline geldi. İlk filmin bu kadar başarılı olmasının nedenleri ise korku filmi dünyasında daha önce görülmemiş orijinal jumpscare sahnelerine sahip olması. Filmde Carolyn’nin, çocukları ile “gizlen ve el çırp” adlı oyunu oynaması, korku filmi sektöründeki en ikonik jumpscare sahnelerinden birini görmemiz ile sonuçlanıyor.

The Conjuring 2 (2016), Valak tablosu:

Valak isimli bir iblisin ön planda olduğu The Conjuring 2’de, paranormal araştırmacı Ed ve Lorraine Warren çiftinin evinde korku dolu birkaç dakika yaşıyoruz. Kocasının rüyalarında görüp çizdiği ve bir de ofislerinin duvarına astığı Valak tablosu, Lorraine Warren ile birlikte bizlere de korku dolu dakikalar yaşatıyor. Sahneyi yavaş yavaş kuran ve sonunda bombayı patlatan yönetmen James Wan’ı buradan tebrik ediyoruz.

Paranormal Activity 2 (2010), patlayan mutfak:

İlk filmin başarısının ardından, sonu gelmek bilmeyen Paranormal Activity serisinin ikinci filmi de jumpscare sahneleri ile ilk filmin gerisinde kalmıyor. Seri içerisinde, diğer devam filmlerine göre daha çok beğenilen Paranormal Activity 2, oldukça tanınmış bir jumpscare sahnesine ev sahipliği yapıyor. Mutfağında sessiz sakin oturan Kristi, elimizde ne varsa ekrana fırlattığımız o tanınmış mutfak sahnesini bizlerle birlikte yaşıyor.

Sinister (2012), çim biçme makinesi:

Modern korku filmlerinin arasında en rahatsız edici yapımlardan biri olarak kabul edilen Sinister, filmi izleyenlerin yarısında kapatmak istediği bir sahneye sahip. Yeni taşındığı evde bir dizi eski film makaraları bulan ve bunları izlemeye başlayan Ellison karakterimiz filmde gördüğü bir sahne ile adeta yerinden zıplıyor. Tabii doğal olarak bizler de ekran başında Ethan Hawke’ın karakteri Ellison ile birlikte koltuklarımızdan zıplıyoruz.

[Rec] (2007), zombi sahnesi:

Buluntu Film türünün en iyi örneklerinden biri olan ve ardından gelen birçok korku ve zombi yapımına ilham olan [Rec], internette sıklıkla karşımıza çıkan ikonik bir jumpscare sahnesini barındırıyor. Her ne kadar klasik bir jumpscare anı olsa da bu sahne, en korkunç korku filmi sahneleri listelerinde her zaman ilk sıralara oynuyor.

Saw (2004), dolap sahnesi:

İlk çıktığı zaman eşsiz hikâyesi, seri katil filmlerine getirdiği farklı atmosfer ve mekânlarıyla oldukça takdir edilen ve doğal olarak ilerleyen yıllarda çıkan filmleriyle hayranlarını kendinden soğutan Saw, genel olarak jumpscare sahneleri üzerine kurulu bir film değil. Fakat yine de bir sahne var ki çoğu kişinin zamanında sinema salonunu terk etmesine yol açmıştı. Bir dönem insanları evdeki dolapları açmaktan korkutan sahne, ne olduğunu bilmemize rağmen bizleri hâlâ korkutmayı başarıyor.

Mama (2013), delirmiş bir kadın:

Genel olarak jumpscare sahneleri üzerine dayalı klasik bir korku filmi olsa da Mama, sinema dünyasında “She’s Mad” repliğiyle bilinen sahnesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Oldukça basit ve etkili bir jumpscare anı olan bu sahne hakkında ne desek spoiler olacağı için direkt olarak videodan izlemenizi öneriyoruz.

The Exorcist III (1990), takip sahnesi:

Jumpscare sahneleri her ne kadar 80’lerden bu yana kullanılsa da The Exorcist filmlerinin bu tekniğin benimsenmesindeki rolü büyük. Şeytan temalı korku filmlerinin atalarından biri olarak kabul edilen The Exorcist filminin kronolojik olarak hemen sonrasında geçen The Exorcist III, oldukça ünlü bir jumpscare sahnesine ev sahipliği yapıyor. Hastanede bir odadan gelen garip sesleri kontrol eden ve odayı kilitleyip giden hemşirenin ardına takılan figür, kalbimizi birkaç saniyeliğine durdurmayı başarıyor.

Korku sinemasında, izleyicilere ekran kırdıran daha saymakla bitmeyen birçok jumpscare sahnesi olsa da hepsini bir liste altında toplamak imkânsız. Bu nedenle bu içeriğimizde, nispeten en popüler olan korku filmi sahneleri ile karşınıza çıkmaya çalıştık. Sizler listede bulunan korku filmi sahneleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede bulunan filmlerden hangilerini izlediniz?