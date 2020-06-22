Kimileri bir film izler, kimileri aynı filmi tekrar tekrar izleyip içinde gizli detayların peşine düşer. Bu korku filmlerindeki bazı detaylar ise sizin kanınızı donduracak cinsten…

Aslında bir metnin ya da görselin içerisinde gizli mesajlar veya detaylar saklamak birçok sanat dalında başvurulan bir yöntemdir. Sinema da ise durum biraz daha farklıdır. Sinema sahip olduğu teknik zenginlikle diğer sanat dallarına nazaran seyirciyi daha çok içine çeker. Filmin akış hızı ise diğer sanat dallarından daha hızlı olduğundan genelde bu detayları ilk izleyişimizde fark etmekte zorlanırız.

Birçoğumuz filmleri sadece izleyip geçerken, dikkatli bir kısmımız bu detayları fark eder. Kimi izleyiciler ise bu detayların peşine düşerek aynı filmi tekrar tekrar izler. Elbette bu detayları filmin içerisine saklamak çok da kolay değil. İnce düşünülen ve üzerine kafa yorulan fikirler. Bir de başarılı bir uygulama söz konusuysa bulamadığınız ya da fark etmediğiniz için üzülmeniz anlamsızdır. İçiniz rahat olsun.

Listede yer alan korku filmleri:

Midsommer / Ritüel (2019)

The Exorcist (1973)

The Thing / Şey (1982)

Saw / Testere (2004)

It / O (2017)

Hereditary / Ayin (2018)

The Conjuring 2 / Korku Seansı 2 (2016)

Get Out / Kapan (2017)

Midsommer / Ritüel (2019) / Gizli yüzler:

Genç çift Dani ve Christian, okuldan arkadaşlarıyla İsveç’teki geleneksel pagan festivali Midsommer’a gitmeye karar verirler. Sorunlu olan ilişkilerini kurtarmak için son bir şans olarak gördükleri bu seyahat, 90 yılda bir gerçekleşen bir ritüelde av olmalarıyla sonuçlanır. Genç çiftimiz hayatta kalmak için mücadele eder.

Sürekli uyuşturucu kullanmalarının yanı sıra Dani’nin geçmişte yaşadığı travmalar da onun doğru kararlar vermesini oldukça zorlaştırır. İntihar eden kız kardeşinin ruhu Dani’ye musallat olmuştur. Bizler bu travmayla baş etmekte oldukça zorlanan Dani’yi izlerken, aslında kardeşi de onu sürekli izlemektedir.

Dani’nin kutlama yemeğine götürüldüğü sahnede arkadaki ağaçların üzerinde kız kardeşinin suratını görmeniz mümkün. Filmi izlerseniz başka sahnelerde de kardeşinin Dani’yi asla yalnız bırakmadığını görebilirsiniz.

The Exorcist (1973) / Bilinçaltına göndermeler

The Exorcist filminin çekimleri sırasında iki defa sette yangın çıktığını, bir ışıkçı ve bir kamera asistanının öldüğünü, üç yardımcı oyuncunun kalp krizi geçirdiğini de eklemeyi unutmayalım.

Her şeyden önce bu zamana kadar yapılmış en iyi korku filmleri listesi oluşturacak olsak “The Exorcist” filminin bu listede yer alacağı kesin diyebiliriz. Bir kült haline gelen film sonrasında birçok taklit ve parodiye de sebep oldu. Bu başarının en büyük sebeplerinden biri de yönetmen William Friedkin’in özellikle filmin son kısımlarında seyirciyi rahatsız etmek ve ürpertmek için başvurduğu kurgu teknikleridir. Yönetmen sonuna doğru izleyicilerin bilinçaltına işlenecek birçok görüntü ve ses eklemiştir.

Özellikle ağır makinelerin mekanik sesleri ve arı vızıltısı gibi sesleri üst üste bindirerek insanların bilinçaltındaki savaş ya da kaç dürtüsünü etkilemeye çalışmıştır. Bununla birlikte Regan’ın korkunç suratının çok hızlı kesitlerle gösterildiği birkaç kare, o suratı doğrudan bilinçaltınıza yerleştirmek için özenle kurgulanmıştır.

The Thing / Şey (1982) / Sonu baştan belli:

Film Antartika’da bir bilim üssünde şekil değiştiren uzaylı bir yaratıkla mücadele eden bir grup bilim insanın hikayesini anlatır. 1980’lerin gözde aktörü Kurt Russel’ın başrolde oynadığı filmin sürükleyici yapısı sizi hemen içine çekiyor.

Yaratığın muhteşem şekil değiştirme ve taklit yeteneği onun ne ya da kim olduğunu anlamayı oldukça zorlaştırsa da filmin başında aslında bir ipucunu aslında tüm ekip kaçırıyor. Ekip filmin başında bir grup adamı bir köpeğe ateş ederken görür.

Adamlardan biri ise ekibin bilmediği bir dilde bağırarak bir şeyler söyler. Aslında adamın söylediği; onun bir köpek olmadığı, bir köpeği taklit eden bir “şey” olduğudur. Esas sorun ise bilim insanlarında kimsenin Norveççe bilmemesidir.

Saw / Testere (2004) / Kramer’in karalaması:

“Korku filmlerini seviyorum.” deyip de Testere serisini izlemeyen insan yoktur herhalde. Serinin ilk filminde aslında “The Thing” filmindekine benzer bir ipucunu gözden kaçırmış olabilirsiniz.

Filmin başında Dr. Gordon’un çalıştığı hastaneye bir adamın getirildiği sahne de kanser hastası John Kramer’i de görürüz. Hemen onun önünde ise bir defterdeki karalamayı. Bu karalama aslında filmin sonrasında bir kurbanın başında göreceğimiz “ters ayı tuzağı”dır.

Her ne kadar “The Thing” filmindeki kadar büyük bir ipucu olmasa da dikkatli seyircilerin gözünden kaçmayan bu karalama, Kramer’in her şeyi filmin en başından beri planladığına dair önemli bir detay olarak dikkat çekicidir.

İt / O (2017) / Pennywise'ın değişen göz rengi

Her haliyle ürpertici olan dans eden palyaço Pennywise’ın hikayesi, kitaptan sinemaya taşınırken unutulmayan ürkütücü yeteneklerinden biri de göz rengini isteği doğrultusunda değiştirebilmesidir. Filmin açılış sahnesinde, Pennywise’ın göz rengi sarıdan maviye değişir.

Her şeyi bilen ve öngören Pennywise, George’un kaçmak üzere olduğunu anlayınca göz rengini onun sevdiği insanların göz rengine göre değiştirir. Bu ürpertici detay, Stephen King'in aynı adlı romanından direk alınmıştır.

Hereditary / Ayin (2018) / Karanlıktaki müritler:

Hereditary filmi aslında başından sonuna her türlü detayın ve korkunun, sonu işlediği etkileyici bir filmdir. Kral Paimon kültü ise filmin temelini oluşturur. Kral Paimon; cehennem krallarından biri ve şeytana en yakın iblistir. Efsneye göre Paimon’ın geçmiş ve gelecekteki her şeyi bilme, insanları ve bilgileri manipüle etme, hizmetçi ruhları belirleme ve ölüleri birkaç yıl süre için tekrar canlandırma gibi yetenekleri vardır.

Paimon her ne kadar kötü bir iblis olsa bilgeliğin ve sanatın karşılığı olarak da tasvir edilir. Başta tarikat üyesi büyükannenin cenazesiyle başlayan filmde Paimon’ın ruhu ilk olarak Charlie’nin bedenine girse de, bir erkek bedenine ihtiyacı olan Paimon müritleri aracılığıyla Peter’ın bedenini ele geçirmeye çalışır. Birçok karede gizlenmiş olan bu çıplak müritler ya da köle ruhların ise en çok göze çarptığı kare evin genel görüntüsünde günden geceye geçilen karedir.

The Conjuring 2 / Korku Seansı 2 (2016) / Şeytanın adı evin içinde saklı:

Filmde şeytanın gerçek adını öğrendiğiniz de önceden biliyor hissine kapıldıysanız bu doğru. “Valak” isimli şeytanın her şeyi kontrol edebildiğini bir film evreninde bu pek şaşırtıcı gelmeyebilir ancak o ismin tanıdık gelmesi oldukça ürpermenize sebep olmuş olabilir.

"Valak" ismi yönetmen tarafından ismi duymamızdan çok daha önce, mutfak duvarında kalp biçimindeki objeyle saklanmış yazıda ya da kitaplıktaki biblolarda bize gösterilir. Filmi daha dikkatli izlerseniz bu ipuçlarının iki kareden daha fazla olduğunu görebilirsiniz.

Get Out / Kapan (2017) / "Koş! Koş! Kendini kurtarmak için!"

Get Out filminde birçok detay ve ipucu olmasına rağmen bunlardan en göze çarpanı aslında filmin ana müziği olan Michael Abels’in “Sikiliza Kwa Wahenga” isimli parçasıdır. Filmde bu parçayı sadece açılışta değil parti sahnesi gibi birçok sahnede de duyarız.

Müzik gerçekten çok başarılı olsa da esas detay parçanın sözlerinde saklıdır. Daniel Kaluuya’nın canlandırdığı Chris aslında Afrika kökenli bir Amerikalıdır. Parçanın sözleri ise Doğu Afrika dillerinden olan Svahili dilindedir. Sözler ise aslında filmin temasını ve Chris’in kurtuluş yolunu başından beri tekrar tekrar söylemektedir:

“Erkek kardeş,

Koş!

Çok Koşmalısın!

Erkek kardeş,

Atalarını dinle!

Koş! Koş!

Kendini kurtarmak için

Atalarını dinle!”

Listemizin sonuna geldik. Sizin de farklı korku filmlerine dair bizimle paylaşmak istedikleriniz varsa yorumlarda buluşalım...