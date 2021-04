7 filmlik bir evrende yer alan 2 filmlik The Conjuring (Korku Seansı) serisi, yeni bir filme kavuşuyor. Bugün uzunca bir fragmanı yayınlanan ‘The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It / Korku Seansı 3: Katil Şeytan’, gerçek bir olaydan alınan hikayesiyle 4 Nisan 2021’de izleyicileri korkutmaya geliyor.

Korku kategorisinin adından en çok bahsettiren serilerinden olan The Conjuring (Korku Seansı), yeni bir filmle tüyleri diken diken etmeye geliyor. Serinin en son filmi 2016 yılında vizyona giren The Conjuring 2 olmuştu. Bugüne kadar aynı evreni paylaşan 7 farklı film çıkarıldı. Serinin ikinci filminden 5 yıl sonra çıkmış olacak The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It / Korku Seansı 3: Katil Şeytan, önceden tanıdığımız oyuncularla birlikte klasik yapısını koruyacak. Korku Seansı 3: Katil Şeytan'ın ilk fragmanı, bugün YouTube’a yüklendi. Yine Vera Farmiga ve Patrick Wilson’ı paranormal bir davanın peşinde koşarken göreceğimiz filmin fragmanı, internet alemini ürpertmeye yetti. Serinin yeni filmi, 4 Haziran tarihinde korku severlerin beğenisine sunulacak. Korku Seansı 3: Katil Şeytan fragmanı: Konusunu şeytanın emriyle gerçekleştirildiği öne sürülen gerçek bir cinayetten alan film, korkunun yanında bir cinayet filmini andıracak. Filmin yaratıcıları, filme “The Conjuring evreninde geçen Se7en” yakıştırmasında bulundu. Warren ailesini ve tüm korku serisini keşfedilmemiş yerlere götürecek filmin yönetmeni Michael Chaves, yapım hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Serinin bir hayranı olarak, dürüst olmak gerekirse, ilk başta geleneklerle ilgili birçok şeyden koptuğumda gerçekten gergindim. Ancak ortaya çıkardığımız film, The Conjuring’in üslubuna uygun olmakla beraber sınırları aşıp farklı tatlar verecek bir yapım oldu." Korku Seansı 3'ün fragmanına gelen toplu tepki videosu: Filmin fragmanı yayınlandıktan çok kısa süre sonra bekleyişteki izleyicilerden bir tepki videosu geldi. 28 kişinin aynı anda izleyerek fragmana tepki verdiği videoda, izleyenlerin korkusu, heyecanı ve beğenisi yüzlerinden okundu.

Kaynak : https://www.indiewire.com/2021/04/the-conjuring-the-devil-made-me-do-it-trailer-1234632196/

16 13 4 2 2