Koronavirüs Aşısının Uygulanması 6 Ayı Bulabilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a göre Covid-19 aşısı bulunsa bile aşıların uygulanması 6 ayı bulabilir. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni ise aşıları saklayacak altyapının sorunlu olması.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısıyla ilgili peş peşe gelen olumlu haberler herkesi sevindirmişti. Büyük oranda başarılı bir aşının bulunmasıyla birlikte de genel olarak insanların morali düzelmeye başlamıştı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise konuyla ilgili olarak pek de göz önüne alınmayan bir noktaya değinerek, aşının dağıtım sürecinin 6 ayı bulabileceğini söyledi.

Altyapı yetersiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 5 milyon doz CoronaVac aşısı, Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech ve Pfizer’in geliştirdiği aşı gibi gelişmeler insanlara umut olmuştu. Aşının transfer süreci ve depolama koşulları hakkında açıklama yapan Ceyhan ise bazı farklı noktalara değindi.

Prof. Dr. Ceyhan, "Milyonlarca kutu aşıyı depolayacağınız eksi 70 derece depolar yok ülkelerde. Bu demektir ki önce bu altyapının hazırlanması lazım, oldukça pahalı bir iş bu. Uç noktalara eksi 70 derecede göndermek daha zordur, onların sağlanması lazım, gidilecek yerlerdeki depolarda bu ortamın sağlanması lazım. Ama siz eksi 70 derecelik dolapları her yere dağıtamayacağınız için daha az merkezlerde uygulanacak demektir. Bu ciddi bir sorun, bunun aşılmasına çalışılıyor, süre çok kısa. Su çiçeği aşısında da böyle bir problem vardı; ama süre vardı ve birkaç sene içinde o aşı buzdolabında saklanabilir hale getirildi" dedi.

Çin menşeli aşının inaktif aşı olduğunu, yani daha kolay üretildiğini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, bu aşıların lojistik süreçlerinin de daha kolay olduğunu söyledi. Diğer aşının ise eksi 70 derecelik depolamaya ihtiyaç duyduğunu ancak ülkelerin böyle bir kaynağı bulunmadığını ifade etti.

Altyapının hazırlanması 5-6 ay sürecek

Profesöre göre bir anda bu altyapıyı hazırlamak mümkün değil. Ceyhan, "O altyapının hazırlanıp, bu aşının uygulanması, nereden bakarsanız bakın 5-6 aydan önce olması mümkün değil. Aşılamada bir umut ışığı açısından baktığınız zaman aşılması gereken bir adım aslında. Neticesinde önce aşıyı bulacaksınız, bunun çalışmasını yapacaksınız, bu noktaya gelinmesi son derece önemli. Bundan sonra 2 önemli nokta daha var. Birincisi bireysel koruma için belli sayıda aşının yapılması. Burada halk yanlış anlıyor, bireysel aşılama başladığında ne salgın etkilenecek bundan ne aşıyı yaptıranlar maske ve mesafeden kurtulacak. Çünkü yüzde 100 etkili aşı yapmadığınız sürece ve aşıyı yaptıran kişilerin bu hastalığı taşıyıp başkalarına bulaştırmayacağını anlayana kadar herkes aşılananlar dahil maske, mesafe kuralları ile yaşayacak. Belli bir süre biz bu koruyucu önlemler ile yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Profesöre göre dolapların maliyeti ve aşıların fiyatları da bir başka sorun kaynağı olarak göze çarpıyor. Kendi hastanelerinde bulunan 2 dolap olsa da genel anlamda bakıldığında milyonlarca aşıya yetecek altyapı olmadığını söyleyen profesörün açıklamalarına göre daha uzun süre korona önlemlerini gözeterek yaşayacağız.