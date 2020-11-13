BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Aşı Salgını Bitirecek

2008'da eşi ile Almanya'da kurdukları BioNTech isimli şirketle Pfizer'in koronavirüs aşısında önemli bir rol üstlenen Prof. Dr. Uğur Şahin, salgının geleceği hakkında umut verici açıklamalarda bulundu.

Pfizer, geçtiğimiz günlerde geliştirilen koronavirüs aşısının %90 oranında başarıya ulaştığını açıklamıştı. Ardından tüm dünya, bu aşıdaki en önemli rolün Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin kurduğu şirket BioNTech'e ait olduğunu öğrendi. Dünya basınının konuştuğu çift, aşı haberinden sonra şirketlerinin 25 milyar dolar değere ulaşması ile Almanya'nın en zengin 100 insanı arasına girmişti.

Aşı haberinin ardından BBC'ye açıklamalarda bunun Prof. Dr. Uğur Şahin, Sağlık Bakanlığı ile temasta olduklarını , gerekli protokol sağlanırsa 2021'in ilk 3 ayı içerisinde Türkiye'nin ihtiyacı kadar aşıyı gönderebileceklerini de açıklamıştı.

"Eğer soru bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım evet"

İngiliz The Guardian'a konuşan Prof. Şahin, "Eğer soru bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım evet, çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlanması büyük bir etki yaratacaktır” dedi.

Şahin, daha önce BBC ile gerçekleştirdiği bir röportaj da da aşının virüse birden fazla şekilde saldırdığını belirterek, “Covid-19’un hücrelerimize girişini engelliyor. Ama virüs bir şekilde girmiş bile olsa, o zaman da hücreleri virüsün kafasına vurup ortadan kaldırıyor. Bağışıklık sistemini bu iki savunma hareketini yapacak şekilde çok iyi eğittik. Artık biliyoruz ki virüs bu mekanizmalara karşı kendisini savunamaz” açıklamasında bulunmuştu.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in bahsettiği Pfizer aşısı, 2 doz olarak uygulanıyor. 2021 yılı içerisinde 1,5 milyar doz üretilerek dünyanın farklı bölgelerinde dağıtılması bekleniyor. Aşının fiyatı ise 19,5 dolar.