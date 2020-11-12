Avrupa Birliği ile BioNTech ve Pfizer'in Aşısı İçin Anlaşma

Avrupa Birliği, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ilk taliplerinden oldu. Yetkililer, şirketlerle bir sözleşme imzalayarak, 300 milyon doz aşı için anlaştı. Eğer bu aşının güvenilirliği ispat edilirse, Avrupa Birliği 300 milyon doz aşıya sahip olacak.

Bir süredir tüm dünyanın gündemine oturan ve arkasında Türk bilim insanlarının da olduğu koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği, aşının güvenli olduğunun ispatlanması durumunda satın almak üzere 300 milyon doz aşı için bir sözleşme imzaladı. Buna göre eğer aşının güvenilirliği ispatlanırsa, koruyuculuk oranı yüzde 90 olan aşı, Avrupa Birliği vatandaşlarına uygulanacak.

BioNTech ve Pfizer tarafından üretilen ve koronavirüsün RNA yapısına odaklanan aşı, bugüne dek yaklaşık 45 bin kişi üzerinde uygulandı. Deneklerin hiçbirinde ise olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Aşının geliştiricisi olan şirketler, bir yandan son çalışmaları sürdürürken diğer yandan da aşının bir an önce teslim edilmeye başlanması için uğraşıyorlar.

Avrupa Birliği, aşının kimlere uygulanacağına henüz karar vermedi

Avrupa Birliği yetkilileri, BioNTech ile Pfizer'in ortak üretimi olan koronavirüs aşısının insanlara nasıl ulaşacağına henüz karar vermedi. Bu konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden yetkililer, öncelik ve dağıtım sürecinin yapılacak çalışmalar sonucunda netleşeceğini söylüyorlar.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplam nüfusunun 447,7 milyon olduğu ifade edilmişti. Elbette bu sayı, pandemi süreci sonrasında biraz daha azaldı. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin BioNTech ile Pfizer'in koronavirüs aşısı için 300 milyon dozluk talebinin, kıta genelindeki insanlar için yetersiz olduğunu söylemek gerek. Çünkü bu aşı 21 gün arayla, iki doz halinde uygulanıyor. Ayrıca aşının güvenilirliğinin kanıtlanması durumunda da Türkiye'nin, bu aşıya 160 milyon doz ihtiyaç duyabileceğini söylemek gerek. Aşının doz fiyatı ise 19,5 dolar olarak açıklandı.