Koronavirüs, 20 Kat Daha Fazla Ölüme Neden Oluyor

Koronavirüsün sadece 'kötü bir grip' olmadığı konusunda şüpheleriniz varsa yeni bir makale bu fikrinizi değiştirebilir. Araştırmacılar, COVID-19 virüsünün ABD’de bir grip mevsiminin en ölümcül haftasında olan ortalama ölüm sayısından 20 kat daha fazla ölüme neden olduğunu bildirdi.

Koronavirüs ocak ayının başlarında keşfedildiğinden beri insanlar bunu diğer bilindik grip türleriyle karşılaştırmakta. Dünyadaki bazı yetkililer, COVID-19'a neden olan virüsün sadece başka bir grip türü olduğunu söyleseler de Harvard Tıp Okulu ve Emory Üniversitesi’nden bilim insanlarına göre bu doğru değil. Uzmanlar, normal gribin sadece ABD'de on binlerce ölüme neden olduğunu belirtmekte. Gerçekten de normal grip mevsiminde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Ekim 2019'dan Nisan 2020'ye kadar ABD'de grip kaynaklı 62.000'e kadar ölüm olduğunu rapor etti.

Açılanan değer, mayıs ayı başından beri yaklaşık 65.000 ölüme neden olan COVID-19'un hasarıyla benzer görünebilir ancak sağlık uzmanlarının salgının ön cephelerinde, özellikle de vantilatörlerin yetersiz olduğu ve birçok hastanenin kapasitelerinin üstünde çalıştığı New York gibi sıcak bölgelerde yaşananlarla eşleşmiyor. Bu karşılaştırma, bilim insanlarına göre kusurlu çünkü sıradan grip ölümlerinin CDC tahminleri gerçek sayılardan ziyade tahminlerden oluşmakta.

Mevsimsel gripten ölenlerin sayısı gerçeği yansıtmıyor:

CDC, ABD'de her yıl grip olan veya gripten ölen insanların tam sayısını bilmemekte. Bunun yerine bu sayı 13 eyalette gözetim yoluyla grip hastaları hakkında toplanan verilere dayanılarak tahmin edilmekte ancak COVID-19 dan ölen insanların sayısı, tahmini değil; bunlar gerçek sayılardan oluşan verilere dayanıyor. Başka bir deyişle sıradan grip ölümlerinin tahminlerini COVID-19 ölümlerinin sayılarıyla karşılaştırmak, uzmanlara göre 'elmaları portakallarla karşılaştırmak' gibi.

Araştırmacılar yeni çalışmalara ışık olması için bir haftada sıradan gripten hayatını kaybeden insanların gerçek sayılarına baktılar ve bunu COVID-19 ölüm sayılarıyla karşılaştırdılar. Ölüm belgelerinden elde edilen verilere dayanarak son birkaç yıldaki sıradan grip sezonunun en ölümcül haftasında grip nedeniyle ABD'de yaşanan ölümlerin sayısı, 2015/2016 grip sezonunda 351'den 2017/2018 grip sezonunda 1.626'ya yükseldi. 2013/2020 arası sezonlarda yaşanan en yüksek ölüm sayısıysa haftada ortalama 752 olarak bildirildi.

Buna karşılık, ABD'de salgın sırasında sadece en yüksek haftalık ölüm sayısına ulaşılan 21 Nisan haftasında bildirilen rakam 15.455 oldu. Bu, 21 Nisan haftasındaki COVID-19 ölümlerinin sayısının, son yedi sıradan grip mevsiminin en ölümcül haftasında gerçekleşen ölümlerin sayısından yaklaşık 10/40 kat daha fazla olduğu anlamına gelmekte. Araştırmacılar, COVID-19 salgınında en yoğun haftada gerçekleşen ölüm sayısının sıradan gribin en yoğun olduğu haftadaki ölüm sayısından yaklaşık 20 kat daha yüksek olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, uygulanan yanlış testler ve yanıltıcı negatif sonuçlar yüzünden COVID-19 virüsünden kaynaklı ölüm sayılarında yanlışlık olabileceğini de belirtti. Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.