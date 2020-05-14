"Aşı Bulunmazsa Koronavirüsten Kurtulmak 4-5 Yıl Sürebilir"

Dünya Sağlık Örgütü Acil Sağlık Durum İcra Direktörü Mike Ryan, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında aşı bulunsa bile uzun bir süre koronavirüsle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi. Aşının bulunmadığı bir senaryoda ise koronavirüsten kurtulmanın 4-5 yıl sürebileceği ifade ediliyor.

Koronavirüs artık hemen hemen bütün dünyayı etkisi altına almış durumda. Salgını yoğun bir şekilde yaşayan insanlar, virüsün ölümcül etkilerinden kurtulmak için uzmanların önerilerini dikkate almanın yanı sıra büyük bir umutla aşı çalışmalarını takip ediyor.

Pek çok kişi, virüse karşı işe yarayacak bir aşının bulunması ile koronavirüsten kurtulacağımızı düşünüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yöneticileri, aşı bulunmadığı koşullarda hastalığı kontrol altına almak için dört ile beş yılın geçmesi gerektiğini söylüyorlar. Bununla birlikte aşının bulunması dahi virüsten direkt olarak kurtulmamızı sağlamayacak.

DSÖ Yöneticisi: Bütün dünyaya dağıtacak bir aşımız olursa büyük umudumuz olur

DSÖ Acil Sağlık Durum İcra Direktörü Mike Ryan, dün düzenlediği basın açıklamasında koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ryan, koronavirüsün ne zaman yok olup olmayacağı konusunda tahmin yürütülemeyeceğini söyledi.

Ryan, basın açıklamasında özellikle aşı konusunun üzerinde durdu. Ryan, virüse karşı etkili bir aşının virüsü bitirebilmesi için aşının bütün dünyadaki insanları erişebileceği hale gelmesi gerektiğini söyledi. Ryan, ancak bu şekilde virüsü tamamen ortadan kaldırmak için bir şansın olacağını belirtti.

Aşı olmadan koronavirüs salgını kontrol altına almak dört ile beş yıl sürebilir

DSÖ yöneticisi Mike Ryan, koronavirüs salgınının bütün dünyada etkili olmasına rağmen dünya nüfusunun çoğunun virüse maruz kalmadığını açıkladı. Ryan, dünya nüfusunun sadece binde 10’unun koronavirüse yakalandığını söyledi.

Mike Ryan’ın koronavirüsle ilgili bu açıklamaları, DSÖ’nün baş bilim insanı Soumya Swaminathan’ın Financial Times’a yaptığı açıklamalardan birkaç saat sonra geldi. Swaminathan, Financial Times’a yaptığı açıklamada, koronavirüsü kontrol etmenin dört ile beş yıl sürebileceğini söyledi. Swaminathan, bu sürenin ancak bulunacak bir aşı ile değişeceğini dile getirdi.

ABD’deki koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının yapıldığı Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü yöneticisi Dr. Anthony Fauci ise sonbahara kadar aşının kesinlikle hazır olamayacağını söyledi.

Aşının bulunup bulunamayacağı kadar aşının herkese ulaştırılıp ulaştırılamayacağı da önemli bir soru işareti. Önümüzdeki dönemde aşı hazır olduğunda ne şekilde dağıtılacağı, yeterli sayıda olup olmayacağı, aşının uygulanması için yeterli sayıda enjektörün olup olmayacağı gibi sorular şimdiden kenarda cevaplanmayı bekliyor. Diğer taraftan aşının bütün ülkelere ulaştırılması konusunda siyasi meselelerde önemli sorunlar olarak görülüyor.

Bütün bu sorulara ve sorunlara işaret eden DSÖ yöneticisi Mike Ryan, “Bilim bir aşı yapabilir. Aşı üretildiğinde herkes aşıdan bir doz alabilmelidir” dedi. Ryan, aşının bütün insanlar ulaştırılması sürecindeki adımların zorluklarla dolu olduğunu da sözlerine ekledi.