Koronavirüsle Mücadelede Yeni Bir Yöntem Keşfedildi

Almanya'dan bilim insanları, koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli bir keşif yaptı. Araştırmaya göre koronavirüs, hücrelerdeki protein üretimini artırarak kalanını kendisine ayırıyor. Proteinlerin yapı taşlarına müdahale edildiği takdirde virüsü durdurmak mümkün olabilir.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bilim insanları, virüsün doğasını anlamak için büyük bir çaba sarf ediyor SARS-CoV-2 adı verilen bu ölümcül koronavirüsün temel yapısını anlamaya çalışan kurumlardan biri de Almanya'daki Frankfurt Üniversitesi Hastanesi.

Hastanedeki virologlar, şubat ayından bu yana SARS-CoV-2 virüsünün hücreleri üzerinde çalışıyor. Bilim insanlarının 3 aydır yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri bulgulara bakılırsa bir dizi madde, koronavirüsün konak bir hücrede kendini yeniden üretmesini engelliyor. Bu maddeler arasında metabolizma kısıtlayıcı kanser ilacı WP1122 de yer alıyor. Makalenin sonuçları Nature'da yayınlanırken ilaç şirketleri de koronavirüsü engelleyecek yeni ilaçlar için klinik deneylere başlamış durumda.

SARS-CoV-2'nin diğer virüslerden farkı:

COVID-19'la mücadelede koronavirüsün başka virüslerle kıyaslanması büyük önem taşıyor. Bazı virüsler, virüsün kopyalarını bolca üretmesi için girdikleri hücrelerin tüm kaynaklarını buna zorlar. Bununla birlikte virologlar, SARS-CoV-2'nin bundan daha yumuşak bir tutum takındığını keşfettiler.

SARS-CoV-2, hücredeki tüm protein üretimine el koymak yerine hücrenin sentezlediği protein miktarını artırıyor ve bu üretimden kaynaklanan artığı kendisi için kullanıyor. Bunun neticesinde bilim insanları, proteinlerin temel yapı taşlarını ortadan kaldırınca virüsün yeniden üretimini durdurabileceklerini keşfettiler. Üstelik, bir dizi madde de bunu sağlayabiliyor.

Çalışmanın başındaki isim Jindrich Cinatl, hâlihazırda kullanılan ilaçlarda yer alan bileşiklerin koronavirüs tedavisinde başarıyla kullanılmasının salgınla mücadelede bir hayli önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bu bileşiklerin hayli iyi tanımlandığını belirten Cinatl, bu nedenle bu tip kimyasal maddelerin tespiti için küresel düzeyde bir arayış olduğunun altını çiziyor.