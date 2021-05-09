Temaslılar, PCR Testini En Erken 3 Gün Sonra Yaptırmalı

Doç Dr. Ümit Savaşçı, DHA’ya yaptığı açıklamada koronavirüs temaslılarının PCR testlerini haberi aldıktan en erken 3 gün sonra yaptırmaları gerektiğini açıkladı. Savaşçı, erken yapılan PCR testlerinin doğru sonuçlar vermeyebileceğini vurguladı.

Ülkemizde bugüne kadar uygulanan en sert önlemlerin alınmasıyla birlikte 60 binlerin üstüne çıkan vaka sayısı ve 300’lerin üstüne çıkan ölüm sayısı, son günlerde azalmaya başladı. Fakat bu, alınacak kişisel önlemlerin ve sorumlulukların hafifletilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Bu sorumluluklardan biriyse temaslı olduğunuzu öğrendiğinizde toplumdan uzaklaşmak ve test yaptırmak.

Temaslı olduğunu öğrenen birçok kişi, bu bilgiyi aldıkları andan kısa süre sonra test yaptırmaya gidiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç Dr. Ümit Savaşçı’ya göreyse bunu yapmak, gerçek test sonuçlarını göstermeyebilir.

En erken üç gün sonra test yapılmalı:

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, yaptığı açıklamada testin, kişinin temaslı olduğunu öğrendikten en erken üç gün veya ortalama olarak beşinci gün yapılması gerektiğini açıkladı. Savaşçı, panik olmadan temas ettiğini günün en erken üçüncü gününden sonra PCR testi yaptırmanız, işlem sırasında da işlemin doğru şekilde yapılmasına müsaade etmeniz gerektiğini belirtti.

İşlemin doğru şekilde yapılmasına müsaade etmemeniz durumundaysa test sonucunun negatif çıkabileceğine, bunun da ilerleyen dönemlerde hem tedaviyi geciktirmeye hem de hastalığın ilerleyip akciğerin ileri evre tutulumuyla başvurulara neden olabileceğini söyledi. Savaşçı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Aynı aile içinde bir kişi pozitif çıkıyor, diğer kişiler aynı gün test yaptırdıkları için de negatif çıkıyor. Aslında yanıltıcı bir negatiflik oluyor. O kişi ertesi gün çıkıp dolaşmaya başlıyor, işine gidiyor, toplu taşıma araçlarını kullanıyor, ev içinde de diğerleri ile temas kurmaya başlıyor. Virüsü fark etmeden yaymış oluyor, kendi hastalığı da başlamış ve ilerlemiş oluyor. ‘Negatif çıktım’ diye tedavi de almadığı için ilerlemiş bir vaziyette hastaneye başvurmuş oluyor. Testleri en erken 3’üncü günden sonra yaptırmamız gerekiyor, PCR testleri o günden sonra, yani üçüncü günden sonra anlamlı oluyor.”