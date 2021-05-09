Transkript Belgeleri e-Devlet Üzerinden Alınabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerinin transkript belgelerini e-Devlet üzerinden alabileceklerini açıkladı. Hizmet, 1 Ekim 2020'den sonra mezun olan ve halen okuyan öğrenciler için kullanılabilecek.

Üniversite öğrencilerinin kayıt durumlarını, aldıkları dersleri, notlarını, akademik başarı düzeylerini, öğrenim dilini ve not sistemi gibi detayları içeren transkript belgeleri, yalnızca üniversitelerin ilgili fakültelerinin öğrenci işlerinden temin edilebiliyor. Türkiye'de şimdiye kadar yalnızca dört üniversite, bu belgeyi e-Devlet üzerinden sağlamaya başlamıştı ancak gelen yeni bir açıklama ile hizmetin genişletildiği ifade edildi.

Üniversite öğrencileri için transkript belgesi almak bazı sıkıntılara sebep olabiliyor. Mutlaka eğitim görülen fakülteye gitmek ve fiziksel olarak başvuruda bulunmak, ardından da öğrenci işlerinin süreci tamamlamasını beklemek gibi adımlarla dolu, 'alt tarafı bir kağıt çıkaracaklar bu kadar zor olan ne' dedirten bu süreç, özellikle yaşadığı şehrin dışında okuyan öğrencilerin ihtiyaç halinde şehir değiştirmelerini gerektiriyor. Ancak gelen yeni bir haber ile tüm bunlara gerek kalmadan, olması gerektiği gibi tek tıkla kolayca transkript belgesi alınabileceği müjdelendi.

Hizmet, 1 Ekim 2020'den sonra mezun olan ve halen okuyan öğrenciler için kullanılabilecek:

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşıldığını ve ardından alınan bir karar ile tüm üniversitelerin e-Devlet sistemine bu hizmetle dahil edilmesi kararının alındığını açıkladı.

Koç, konuya ilişkin açıklamasında "Bu tarih itibarıyla mezun olan ve halen okuyan öğrenciler, bilgilerini kapsayan transkriptlerini sorgulayabilecek. Ancak sistemde daha önceki tarihli transkriptlerin gönderilmesine engel bulunmadığından ve daha eski tarihli mezunlara ait transkript gönderen üniversiteler olursa bu bilgilere de ulaşılabilecek" şeklinde konuştu.

Çift dil seçeneği olacak:

Tüm üniversiteler için standart bir form taslağı olarak hazırlanan transkript belgeleri ardından Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) aracılığıyla üniversitelere iletildi. Ardından da transkriptlerin sisteme eklenmesi işlemi gerçekleştirildi. Transkript belgeleri Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dil seçeneği ile temin edilebilecek ve bu işlem tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek.

YÖK, konuya ilişkin açıklamasında özellikle İngilizce dil seçeneğinin son derece önemli bir hizmet olduğunu vurgulayarak, açıklamasında ''YÖK'ün bu dijital hizmeti sayesinde transkript belgeleri e-Devlet kapısı üzerinden 'Türkçe ve İngilizce' olarak ilk kez çift dilde de alınabilecek. Daha önceden yabancı dilde transkripte ihtiyaç duyan öğrenci veya mezunlar, çok sayıda üniversite bu hizmeti sunamadığı için transkriptlerini tercüme bürolarında para karşılığı tercüme ettirmek durumundaydı. Bu durum özellikle il dışından veya ülke dışından başvuru yapan öğrenci ve mezunlar için zaman ve maddi kayba yol açmaktaydı'' ifadelerine yer verdi.