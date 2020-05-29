Koronavirüs Tespiti İçin Yerli Termal Kamera Çalışmaları

Koronavirüs salgını sırasında yapılan çalışmalara bu kez Türkiye’den bir şirket termal kamera geliştirdiğini açıklayarak katıldı. Büyütech isimli firmanın TÜBİTAK desteğiyle termal ve normal kamera özelliklerini tek bir akıllı sistemde buluşturmak üzere çalıştığı söylendi.

Dünyada koronavirüs salgınının etkileri sürerken her gün pek çok yeni çalışma başlatılıyor. Bu kez haber Türkiye’den geldi. Virüsün tespitinde kullanılmak üzere yerli bir termal kameranın geliştirme çalışmalarına başlandığı söylendi. TÜBİTAK’ın açmış olduğu 'COVID-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı'ya yaklaşık 450 proje başvurusu yapıldı ve değerlendirme sonrası çeşitli konularda 35 projenin desteklenmesine karar verildi.

Büyütech isimli Ar-Ge firması da desteklenecek firmalardan bir tanesi oldu. Firmanın proje kapsamında yüksek çözünürlüklü, hassasiyetli, doğruluklu ölçüm yapabilen, termal ve normal kamera görüntüsünü aynı anda analiz edebilen, karar verebilen ve yetkilileri otomatik olarak uyarabilen bir kamera sistemi tasarlayacağı açıklandı. Firma ayrıca bu yeni ürünün prototipini 3 ay içinde tamamlayacağını ve 5 ay içinde de seri üretime geçebileceğini bildirdi.

Toplumsal alanda daha fazla sayıda ateş ölçümü yapılabilecek:

Büyütech tarafından yapılan açıklamada, şirketin kurulduğu yıl olan 2011 yılından bu yana Türkiye’de eksikliği görülen kamera teknolojileri ve görüntü işleme alanında yenilikçi çalışmalar geliştirerek ülke adına önemli işleri başardığı iletildi. Şirket adına değerlendirmeyi aktaran Ömer Orkun Düztaş, “El terminalleriyle ateş ölçümü yapılması, riskli gruplarla yakın temasta bulunulması nedeniyle ölçüm yapan personelin sağlığını da riske atıyor. Sivil alanda geliştirilen termal kamera çözümlerinin yurt dışı kaynaklı olması, bizi bu alanda bir çözüm geliştirmeye itti” sözlerini kullandı.

Şirket, toplumsal alanlarda otomatik şekilde ateş ölçebilecek, termal ve normal kameraların teknik avantajlarını bir araya getirerek salgınla mücadelede üst düzey bir çözüm geliştirmek için çalıştıklarını da aktardı. Projenin sonuçlanması hâlinde havalimanı, otogar, okul, hastane gibi insan yoğunluğunun ve trafiğin fazla olduğu toplumsal alanlarda anlık olarak hassas otomatik ateş ölçümü yapılabilmesinin mümkün olacağı söylendi. Büyütech, geliştirilecek ürünün düşük maliyetli olmasının planlandığını da açıklamalarına ekledi.