ABD’li kripto para borsası BlockFi, sürekli düzenlediği ödüllü kampanyalardan birinde kullanıcılara yanlışlıkla Bitcoin cinsinden ödeme yaptı. Kimi yaklaşık 700 Bitcoin elde eden kullanıcılar sosyal medyadan konu hakkında paylaşım yapınca yapılan hata anlaşıldı. Şirket, geri ödeme yapanların dava edilmek yerine 500 dolarla ödüllendirileceğini duyurdu.

ABD merkezli kripto para borsası BlockFi, belli şartları yerine getiren kullanıcılara ödül olarak bir altcoin cinsinden ödeme yapılacağını duyurmuştu. Ancak şirket, aynı rakamda parayı Bitcoin cinsinden verince ortalık karıştı. Yapılan yanlışlık, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Şirket, 18-31 Mart tarihleri arasında hacim şartlarını yerine getirenlere ödül olarak ABD Stablecoin cinsinden ödeme yapılacağını duyurmuştu. Ancak bu ödül, bazı kullanıcılara Bitcoin cinsinden verildi. Yapılan hata, bir süre sonra Reddit ve Twitter üzerinden paylaşılan kullanıcı gönderileriyle ortaya çıktı. BlockFi, parayı geri gönderenlere 500 dolar ödeyeceğini duyurdu.

“Bitcoin’leri iade edene 500 dolar”

BlockFi, yatırımcılara sunduğu faiz imkanları ve alım satımlar için ödediği aylık promosyonlarla bilinen bir kripto para borsası olarak yüz binlerce kişiye hizmet veriyor. Ancak şirket, kullanıcılara verdiği ödüllerde yapılan bir yanlışlık yüzünden büyük bir zararla karşı karşıya. ABD Stablecoin adlı altcoin ile ödeme ödeme yapması gereken BlockFi, bazı kullanıcılara ödemeyi Bitcoin cinsinden yaptı. Hata, sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla fark edildi ve şirket yanlış ödeme yaptığı kişilere ulaşmak için çalışmalara başladı.

Bazı kullanıcılara yaklaşık 700 Bitcoin, yani yaklaşık 240 milyon TL ödeme yapan BlockFi; bu kullanıcılara uyarı amaçlı bir e-posta gönderdi. Yanlışlıkla gönderilen Bitcoin’leri kendi cüzdanlarına çeken ve iade etmeyen kişilerin suç işlediğini ve dava edilebileceğini bildiren BlockFi, parayı iade edenlere ise ödül olarak 500 dolar verileceğini duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre olaydan en fazla 100 kişi etkilendi ve diğer müşterilerin hesaplarında bir sorun yaşanmadı.