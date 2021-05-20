Çarşamba günü sert bir düşüş yaparak kan gölüne dönen kripto para piyasaları, toparlanmaya başlamış durumda. Bitcoin'de yaşanan sert yükselişin etkisi, altcoinleri de düne göre değerlendirdi. Bu yükseliş, yatırımcılara zarar azaltma imkanı verdi.

Bir süredir kripto paralarla ilgilenen okurlarımız için paylaştığımız haberlerimizde, ne yazık ki sürekli kötü haber vermiştik. Hatta dün, bazı yatırımcıları yolun sonuna getiren büyük bir düşüş yaşanmış, Bitcoin haftalar sonra 30 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti. Piyasa, akşam saatlerinde kendini toplamaya başlamıştı ancak birkaç saat önce başlayan sert yükseliş dalgası, yatırımcıları bir nebze de olsa rahatlatmış durumda. Piyasanın kralı Bitcoin, saat 17:23 itibarıyla 41 bin 640 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Coinmarketcap'te yer alan verilere göre Bitcoin, son 24 saat içerisinde yüzde 16'dan fazla değer kazanarak 42 bin 460 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bunun üzerine kısa süreli düşüş yaşansa da Bitcoin'de yaşanan yükseliş, altcoinlerin tümünün yeşermesini sağladı. Bu yükselişi fırsat bilen yatırımcı ise zararını çıkarma ya da minimalize etme yoluna gitti.

En popüler 10 kripto para biriminin hepsi de yeşerdi

Yukarıdaki grafik, Bitcoin'in son bir gündeki fiyat değişimini göstermektedir.

Piyasanın en popüler 10 kripto para birimine baktığımızda, Bitcoin'den sonra gelen Ethereum'un son 24 saatte yüzde 16, Binance Coin'in yüzde 20, Cardano'nun yüzde 30, Ripple'ın yüzde 7, Dogecoin'in yüzde 21, Polkadot'un yüzde 19, Internet Computer'ın yüzde 68 ve Bitcoin Cash'in de yüzde 20 civarında değerlendiğini görüyoruz.

Piyasalar kan gölüne dönmüş ve özellikle de küçük kripto para yatırımcıları neler yapacağını düşünürken, piyasaya yapıcı ve spekülatörler ise kendi çıkarlarını sürdürmenin peşindeydiler. Bu bağlamda Elon Musk ve Justin Sun gibi piyasanın önde gelen isimleri ile Micro Strategy gibi şirketler, konuyla ilgili açıklamalar yaptılar. Özellikle de Justin Sun ve Micro Strategy'nin alım yaptığını söylemesi, Musk'ın ise Tesla'nın Bitcoin satmadığını söylemesi piyasanın en çok konuştuğu olaylardı.

Not: Bu içerikte yer alan herhangi bir bilgi, yatırım tavsiyesi değildir.