  1. Webtekno
  2. Kripto Para Haberleri ve İçerikleri

40 Milyar Dolarlık Kaybın Cezası Belli Oldu: Kripto Para Dolandırıcısı, 15 Yıl Hapis Yatacak!

Kripto para sektöründeki en büyük dolandırıcılıklardan birine imza atan Terraform Labs'ın kurucusu Do Kwon, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Do Kwon, 40 milyar dolarlık kayba neden olmuştu.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Artık eskisi kadar rüzgâr estiremeyen kripto para piyasalarını ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2022 yılında yaptığı dolandırıcılık girişimi ile 40 milyar dolarlık zarara yol açan Terraform Labs'ın kurucusu Do Kwon, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Do Kwon, Ağustos 2025'te dolandırıcılık girişimini kabul etmiş ve bu doğrultuda savunma yapmıştı.

Do Kwon, o yıllarda TerraUSD (UST) olarak isimlendirdiği bir stabil coin piyasaya sürmüştü. Bu stabil coin, normal koşullarda 1 dolara denk olmalıydı. Ancak bu değeri korumak için algoritmik yöntemler kullanmayı tercih eden Do Kwon ve ekibi, sistem bozulunca büyük bir fiyaskoya imza atmış oldu. Değeri 1 dolar olması gereken UST 0,4 dolara, kurdukları ekosistemin yerel para birimi olan LUNA ise tabiri caizse 0'a düştü. Bu da toplamda 40 milyar dolarlık kayba neden oldu. Kripto para camiasına yönelik güven kaybı da cabasıydı...

Tüm bunların cezası sadece 15 yıl!

Başlıksız-1

Uzun süreli kaçaklık durumunun ardından yakalanan ve ABD'ye teslim edilen Do Kwon, savcılarla iş birliği yapmaya karar verince aldığı ceza da açıkçası komik bir seviyeye geldi. İlk aşamada 12 yıl olarak öngörülen hapis cezası, davaya bakan mahkemenin kararı ile 15 yıla çıkarıldı. Böylelikle kripto para dünyasının en büyük dolandırıcılık girişimlerinden biri resmî olarak da kapanmış oldu.

Do Kwon, 15 yıllık hapis cezasının bir bölümünü ABD'de geçirecek. Ardından memleketi olan Güney Kore'ye iade edilecek Kwon, burada da hapis yattıktan sonra özgürlüğüne kavuşacak. Ancak Terraform Labs'ın kurucusunun kripto para sektörüne verdiği zarar, hiçbir zaman unutulmayacak...

Kripto Para

