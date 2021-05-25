Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bloomberg’le yaptığı değerlendirmede kripto varlıklara yönelik düzenlemeler için üstünde çalıştıkları alanları açıkladı. Elvan, bu alanlardan birinin vergilendirme politikası olduğunu da gösterdi.

Türkiye, mart ayının başından bu yana halen hazırlığı devam eden olası kripto para düzenlemelerini bekliyor. 1 Mart’ta Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı resmi basın bülteniyle başlayan bekleyiş, 16 Nisan’da ilk yönetmeliğin yayınlanmasıyla ilk somut karşılığını da almıştı. Bu yönetmelikle birlikte Türkiye, ilk kez kripto para birimlerini ‘kripto varlık’ olarak tanımış, kripto para birimleriyle alışveriş ve ödeme kuruluşlarının borsalar ile çalışması engellenmişti.

Kripto paralara ilişkin ilk yönetmelik yayınlanmış olsa da bu, her geçen gün giderek büyüyen bu sektöre dair yapılacak tek düzenleme olmayacak. Tam olarak hangi alanlarda düzenlemeler yapılacağı halen bilinmezken bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto paralara ilişkin üzerinde çalıştıkları alanları aktardı.

Bakanlığın üzerinde çalıştığı alanlar açıklandı:

Bloomberg ile gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Lütfi Elvan’ın değindiği noktalardan birisi kripto para düzenlemeleri oldu. Elvan, farklı kendi bakanlığının koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü, farklı ülkelerdeki uygulamaların da incelendiğini aktardı. Ardından üzerinde çalıştıkları alanları şu sözlerle ifade etti:

“Üzerinde çalıştığımız alanlar ise; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor.”

Son olarak Lütfi Elvan, çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını duyurdu ve “Ancak ben şunu söylemek de istiyorum; vatandaşlar, tasarruflarını değerlendirirken yönetmeyecekleri riskleri almamalı.” ifadelerine yer verdi. Türkiye’de kripto para piyasasına ilişkin düzenlemelere dair beklentileri öğrenmek için bu yazımızı okuyabilirsiniz.