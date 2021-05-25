İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, hali hazırda zor zamanlar geçiren kripto para piyasasını yeniden düşüşe geçirebilecek açıklamalarda bulundu. Daha önce kripto paraların bir geçerliliğinin olmadığını savunan Bailey, bu konunun kamuya yönelik bir tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

Kripto para piyasası, kısa bir süre önce büyük oranda düşüşe geçti. Elon Musk'ın Bitcoin'e karşı tutumundan sonra düşüşe geçen piyasa, Çin'in yapmış olduğu açıklamalarla beraber iyice değer kaybetmeye başladı. Piyasayı daha da dibe çekme potansiyeli olan bir diğer açıklama ise İngiltere Merkez Bankası'ndan geldi.

Daha önce kripto paraların bir geçerliliği olmadığını savunan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, tüm kripto ve dijital varlıkların kamuya yönelik bir tehlike oluşturduğunu ve piyasaya yönelik duyulan heyecana karşı şüpheli olduğunu dile getirdi.

"Kripto varlıklar bir tehlike unsuru"

Andrew Bailey, mayıs ayının başlarında yaptığı bir açıklamada kripto ve para kelimelerinin yan yana gelmemesi gerektiğini ve bu paraların ileride geçerliliğini kaybedeceğini açıklamıştı. Bailey, ses getiren açıklamasında "eğer tüm paranızı kaybetmeye hazırsanız kripto para satın alabilirsiniz" ifadelerinde bulunmuştu.

Merkez Bankası Başkanı, bir süredir yüksek hacimde değer kaybeden kripto para piyasası için Reuters'a yeni bir açıklamada bulundu. Kripto ve tüm dijital para piyasasından şüphe duyduğunu dile getiren Bailey, insanların bu konuya karşı heyecanlı olmasına rağmen kripto varlıkların bir tehlike unsuru olduğunu belirtti.