Eşi Benzeri Görülmemiş Hata: 300 Trilyon Dolarlık Kripto Para Üretildi

PayPal'in blockchain ortağı Paxos, inanılmaz bir hata yaptı. Şirket, yanlışlıkla 300 trilyon dolar değerinde PYUSD (PayPal USD) bastı. Neyse ki hata saniyeler içinde fark edildi de ktipto para piyasalarında yeni bir çöküş yaşanmamış oldu.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Son dönemlerde yaşanan inişli çıkışlı süreçle yatırımcıları canından bezdiren kripto para piyasalarında, daha önce benzeri yaşanmamış bir olay yaşandı. PayPal'in blockchain ortağı Paxos, inanılmaz bir hataya imza attı. Bu hata sonucunda tam 300 trilyon dolarlık PYUSD (PayPal USD) basıldı. Tabii bu paranın bir karşılığı yoktu. Zira dünyada o kadar para yok.

PYUSD, Paxos'un stabil coin'i ve değeri de dolara endeksli. Yani 1 PYUSD'nin değeri her zaman 1 dolara denk olacak. Ancak yapılan hata ile 300 trilyon dolarlık PYUSD üretildi. Merak edenler için hemen açıklayalım; tüm dünyayı tek bir ülke gibi düşünürsek, sahip olduğumuz gayri safi yurt içi hasıla 117 trilyon dolar olur. Basılan para, bu rakamın 2 katından bile fazlaydı.

Neyse ki hemen devreye girildi

Paxos tarafından yapılan resmî açıklamaya göre 300 trilyon dolarlık PYUSD basımı, şirket içi transfer işlemi sırasında yanlışlıkla yapıldı. Saniyeler içerisinde fark edilen durum sonrasında harekete geçen Paxos yetkilileri, fazladan basılan tutarı yok ederek sorunu ortadan kaldırdılar. Paxos, 300 trilyon dolarlık basımın herhangi bir güvenlik olayı kapsamında olmadığını, müşteri fonlarında sorun bulunmadığını ifade etti.

Zaten oldukça hassas bir terazi üzerinde olan bir yükselip bir düşen kripto para piyasaları, neyse ki yaşanan durumdan çok da etkilenmedi. Paxos'un şeffaf açıklamaları ise olayın art niyetli olmadığını düşündürüyor. Tüm kripto para yatırımcılarına geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, haberimizi noktalayalım.

