137 Metrelik Kuyuya Atılan Buzun Çıkardığı Ses (Video)

Antarktika’da çalışma yürüten bir araştırma ekibi, 137 metre derinlikteki bir kuyuyaattıkları buzun yaydığı sesin videosunu paylaştılar. Buz parçası, Doppler etkisi ile uzay filmlerinden fırlama bir sesle kuyunun dibine düştü.

Princeton Üniversitesi’nden jeokimyacı John Andrew Higgins, 137 metre derinliğindeki bir kuyuya atılan buzun videosunu paylaştı. Kuyuya düşen buz parçasının ortaya çıkardığı ses, videoyu izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Buz parçası, 137 metre derinliğindeki kuyuya düşerken ilk olarak sadece buz parçasının duvara çarpma sesleri geliyor. Bir süre sonra uzay filmlerindeki lazer tabancılarının seslerine benzer bir ses ortaya çıkıyor.

Minnesota Üniversitesi’nden ekoloji profesörü Peter Neff, Antarktika’da araştırma ekibinin buza sıkışmış eski havayı elde edebilmek için yaklaşık 800.000 yaşındaki buz çekirdeğine ulaştıklarını söyledi. Buz çekirdeğine ulaşmak için kuyu ile elde edilen havadan, hava kalitesinin zaman içinde gösterdiği değişiklik ölçülebilir.

Araştırma ekibi, 137 metrelik kuyudaki araştırmaları sona erdikten sonra kuyuyu, Doppler etkisini göstermek için kullandılar. Derin kuyuya atılan buz parçaları nasıl bu garip seslerin yayılmasını sağlıyorlar?

Buzun düşerken ortaya çıkardığı sesi Peter Neff açıklıyor. Neff, “Buz düşerken ilk duyacağınız ses, düşme perdesidir. Bu Doppler etkisi. Buz deliğin dibine çarptığında ses sadece düz bir şekilde gelmekle kalmaz, ses dalgaları aynı zamanda deliğin kenarlarından sekmeye başlar. Tuhaf ses, bu yüzden bu ses duyuluyor” dedi.

Doppler etkisi, dalga özelliği gösteren bir varlığın frekans ve dalga boyunun hareketli bir gözlemci tarafından farklı zaman veya konumlarda algılanmasıdır. Buz deneyinde de buz deliğe düşerken her zaman aynı frekansta ses dalgaları üretir. Ancak yüzeye doğru hareket eden ses dalgaları daha düşük frekanslar halinde deliği dinleyenlere ulaşır.

137 metrelik kuyuya atılan buzun çıkardığı ses