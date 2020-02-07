Antarktika’da Ölçülen Rekor Sıcaklık Araştırılıyor

Birleşmiş Milletler'in hava durumu ajansı, bugün yaptığı açıklamada Antarktika'nın kuzey ucunda bulunan Arjantinli bir araştırma üssünün aktardığı yeni bilgileri duyurdu. Bilgilerin teyit edilmesi hâlinde buzlu kıta için rekor düzeyde bir sıcaklık görüldüğü kanıtlanacak.

Dünya Meteoroloji Örgütü sözcüsü Clare Nullis, Arjantin Ulusal Hava Servisi'nden gönderilen rakamlara atıfta bulunarak Esperanza üssünün perşembe günü 18,3 derece Celsius sıcaklık kaydettiğini ve en son 2015 yılının mart ayında ölçülen 17,5 derecelik eski rekorun böylece kırıldığını söyledi.

Açıklamanın ardından gözler Dünya Meteoroloji Örgütü’ne bağlı hava ve iklim arşivlerini düzenleyen komiteye çevrildi. Komitenin çok kısa zamanda ölçülen sıcaklığın yeni bir rekor olup olmayacağını doğrulaması bekleniyor.

Rekor sıcaklığın teyit edilmesi için araştırma yapılacak:

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün hava ve iklim raportörü Randall Cerveny, "Şimdiye kadar gördüğümüz her şey, olası gibi duruyor ve meşru bir kaydı gösteriyor ancak elbette tam verileri aldıktan sonra sıcaklık kaydının resmi bir değerlendirmesine başlayacağız" sözleriyle aslında ilk açıklamayı yapmış durumda. Araştırmalar sonucunda çok yakında geniş bir rapor geleceğinin de böylece sinyalleri verilmiş oldu.

Cerveny’ye göre rekor, muhtemelen kısa vadede bölge üzerinde kısmi bir 'foehn' olayı olarak bilinen durumla ilişkili görünüyor. Bu durumun; fön rüzgârı olarak bilinmekle beraber, dağ ve tepelerin yamaçları boyunca alçalan havanın hareketleriyle oluşan bir rüzgâr çeşidi olduğunu da ekleyelim.

Buzullar, hızla erimeye devam ediyor:

Dünya Meteoroloji Örgütü, Antarktika kıtasının Güney Amerika yakınlarındaki kuzeybatı ucunda yer alan Antarktika Yarımadası'nın son 50 yılda neredeyse 3 derece ısınarak dünya üzerindeki en hızlı ısınan bölgeler arasında olduğunu aktarıyor. Örgüt, aynı zamanda yarımadanın batı kıyısındaki buzulların %87'sinin bu 50 yıllık sürede geri çekildiğini ve çoğunun hızlanmış bir geri çekilme gösterdiğini de ekliyor.

Küresel ısınma tehlikesi ve gittikçe daha da yükselen sıcaklıklar yüzünden eriyen buzullar, bilim insanlarının başlıca araştırma konularından bir tanesi. Buz kütleleri, beklenen şekilde erimeye devam ederse deniz seviyesinin yarım metre artacağı da kanıtlanmış durumda. Bu konudaki yeni çalışmalar, tüm dünya vatandaşları tarafından merakla bekleniyor. Biz de yeni haberleri size aktarmaya devam edeceğiz.