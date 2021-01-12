La Casa De Papel'in Türk Hayranlarından Eğlenceli Yorumlar

Tüm dünyada yoğun bir izleyici kitlesine sahip La Casa De Papel, 5. sezon için geri sayıma başladı. Yeni sezon haberinin gelmesiyle birlikte Türkiye'de birçok hayran, sosyal medya üzerinden eğlecenli paylaşımlarda bulundu.

Netflix’in en sevilen dizilerinden La Casa De Papel, 5. sezon için geri sayıma başladı. Dizi, yayın hayatı boyunca birçok problemle yaşamış, hatta ikinci sezon sonrasında yayından kaldırılma ihtimali ile karşı karşıya kalmıştı.

La Casa De Papel, elbette sahip olduğu izleyici kitlesiyle birlikte tüm bu riskleri atlatmış ve 3. ve 4. sezonları ilgi çekici olay örgüsüyle birlikte beyaz perdeye taşımıştı. Dizinin 5. sezonu için geri sayım başlarken, Türkiye’deki hayranlardan birbirinden eğlenceli paylaşımlar gelmeye başladı.

La Casa De Papel hakkında yapılan paylaşımlar epey eğlenceliydi

Diziye olan özlem, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında gündeme gelirken, birçok hayran yaratıcı sözleriyle birlikte yeni sezon hakkında ithamlarda bulundu. Twitter’da paylaşılan birbirinden eğlenceli paylaşımlar şu şekildeydi;