Lamborghini, Araç Lansmanını Artırılmış Gerçeklikle Yapacak

İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, bir ilk olacağını bildirdiği yeni araç tanıtımıyla otomobil tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, 7 Mayıs’ta Apple’ın AR Quick Look teknolojisini kullanarak yeni aracı Huracan EVO RWD Spyder’ın lansmanını gerçekleştirecek.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, şirketlerin lansman tarihlerine denk gelince ortaya çok yaratıcı fikirlerin çıktığına şahit olduk ve görünüşe göre olmaya da devam ediyoruz. Bu konuda son haber İtalyan otomotiv devi Lamborghini’den geldi. Şirket, artırılmış gerçeklik kullanarak yapacağı araç lansmanının detaylarını resmi olarak açıkladı. Lamborghini tarafından yapılan bilgilendirmeye göre lansman, 7 Mayıs Perşembe günü Türkiye saatiyle 14.00’da resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşecek ve Lamborghini, bir lansmanda artırılmış gerçeklik kullanan ilk otomobil markası olacak.

Konuyla ilgili bir duyuru yayınlayan şirket, açıklamasında “Lamborghini, küresel acil durum ve karantina döneminde yeni aracını tanıtmak için artırılmış gerçekliği kullanıyor. Apple’ın AR Quick Look teknolojisinden yararlanan şirket, yeni V10 spor otomobilini dünya çapındaki müşterilere ve hayranlara doğrudan getiriyor. Tek ihtiyacınız olan bir iPhone ya da iPad” sözleriyle süreci özetlemiş durumda. AR Quick Look sisteminin Android cihazlarda çalışmadığını ve iOS 11 ve sonrası sürümlere sahip Apple cihazlarda kullanılabilir olduğunu da ekleyelim. Sistem, aynı zamanda A9 ve üzeri işlemcilere sahip cihazlarda kullanılıyor.

Aracın tüm detayları görülecek:

Belirtilen tarih ve saatte gerekli olan cihazlar üzerinden Lamborghini internet sitesine giden otomobil tutkunları 'AR’de görün’ butonuna basarak yeni üstü açık aracı yakından görebilme şansına sahip olabilecek. Otomotiv sektörü için dünyada ilk defa yaşanacak bu sanal deneyim, markanın hayranlarının 1:1 ölçek de dâhil olmak üzere yeni aracın boyutunu görüp hem iç hem de dış detayları yakından izleme fırsatını bulmasını sağlayacak. Ayrıca otomobilin görüntüleri istenirse kaydedilebilecek.

Dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde Lamborghini’nin yeni iletişim yöntemlerine öncülük ettiğini vurgulayan şirketin CEO’su Stefano Domenicali, çalışmaya katkıda bulunan tüm ekibin heyecanını koruduğunu ifade etti. Ayrıca yine şirket tarafından bildirilene göre çok yakında bu teknoloji, sadece Huracan EVO RWD Spyder’da değil; tüm Lamborghini araçlarını görüntülemede kullanılacak.