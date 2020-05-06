Annesinin Arabasını Kaçıran 5 Yaşındaki Çocuk

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Utah eyaleti, ilginç bir olaya sahne oldu. Direksiyonun başında sarhoş bir sürücü bulma beklentisiyle otoyolda ilerleyen bir aracı durduran polisler, bunun yerine pedallara zar zor ulaşabilen beş yaşındaki bir çocukla karşılaştı.

Araba kullanmak, özellikle erkeklerin çocukluktan itibaren kurmaya başladıkları bir hayaldir. ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan beş yaşındaki bir çocuk ise bu hayalini büyümeyi beklemeden gerçekleştirmek istedi. Utah Otoyol Polisi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda otoyolda durdurulan bir SUV’nin direksiyonunda beş yaşındaki bir çocuğa rastlandığını açıkladı.

Sadece beş yaşında olmasına rağmen, annesinin aracını çalıştırmayı ve kimseye çarpmadan otoyolda sürmeyi başaran çocuk, polislerin sirenlerini duyunca ise aracı hemen yol kenarına çekti ve durdu. Ancak olayın arka planı, en az beş yaşındaki bir çocuğun araba kullanması kadar ilginç.

Utah Otoyol Polisi'nin olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşım

Yerel basın tarafından aktarılan bilgilere göre çocuk, 4 Mayıs’ta Kaliforniya’ya gitme umudu ile yola çıktı. Nedeni ise annesinin ona çok istediği Lamborghini’yi almayı reddetmesiymiş. Bu yüzden aracı gidip kendisi almak isteyen beş yaşındaki çocuk, cebindeki 3 dolarla herkesten gizli annesinin SUV’sini alarak yola koyulmuş. Ne var ki, bu imkansız hayal polislerin engeline takıldı.

Ebeveynler, çocuklarının arabayı aldığı sırada evde olmadıklarını ve onu genç birisinin bakımına bıraktıklarını söylüyorlar. Peki, şimdi ne olacak? Haberde, ebeveynlere verilecek olası cezaların, yerel savcıya bırakılacağı belirtiliyor. Arkasındaki hikaye komik olsa da, ciddi sonuçlara neden olabilecek bu olayın hiç kimse incinmeden atlatılmış olması gerçekten çok büyük bir şans.

Beş yaşındaki çocuğun kullandığı aracın polisler tarafından durdurulma anı