Herkesi Sinir Eden O Sorun: Laptoplar, Güç Tasarrufu Kapalı Olsa Bile Neden Şarjdan Çıkarılınca Yavaşlar?

Dizüstü bilgisayarlarda prizden çıkınca performans düşüşü yaşanması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Peki bu sinir bozucu durumun nedeni nedir?

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Günümüzde neredeyse herkesin bilgisayarı var. Ancak cihazınız ne kadar güçlü olursa olsun bazı problemlerle karşı karşıya kalabiliyor. Bunlardan biri de dizüstü bilgisayarlarda cihazı şarjdan çıkardığınızda yavaşlama yaşanması. Güç tasarrufu modu kapalı olsa bile bazı cihazlarda şarjdan çıkarılınca fark edilebilir bir performans düşüşü olabiliyor.

Peki bilgisayarlarda şarjdan çıkarılınca yaşanan bu sinir bozucu sorunun arkasındaki sebep ne? Aslında bu durumun arkasında batarya güvenliği başta olmak üzere birden fazla neden bulunuyor. Gelin bunlara bakalım.

Bataryanın fiziksel sınırları

batt1

Sorunun kaynaklarından biri yazılımdan ziyade fiziktir. Laptopunuzun adaptörü cihaza sürekli ve yüksek watt değerinde güç verir. Prizden gelen bu güç, işlemci ve ekran kartının ihtiyaç duyduğu yüksek voltajı anlık olarak karşılayabilir. Ancak bataryalar kimyasal enerji depolar ve bu enerjiyi elektrik enerjisine çevirirler. Piyasadaki en iyi piller bile bir duvar prizi kadar hızlı ve yüksek miktarda anlık akım sağlayamayabilir. Eğer batarya donanımın talep ettiği tüm gücü aynı anda vermeye çalışsaydı aşırı ısınma, hızlı bitme, uzun vadede hasar gibi sorunlar ortaya çıkabilirdi. İşte bu yüzden de sistem, bataryayı korumak için böyle yavaşlatmalara neden olabilir.

İşlemci ve ekran kartındaki kısıtlamalar

batte2

Siz prizden çektiğiniz anda anakart üzerindeki güç yönetim çipleri devreye girer. CPU’nuz ve GPU’nuz, TDP değerlerini düşürebilir. Örneğin, prizdeyken yüksek GHz seviyelerinde hızda çalışan bir işlemci, bataryaya geçtiğinde bu hızı düşürebilir. Benzer durum ekran kartlarında da vardır. Çünkü bu bileşenler tam güçte çalışmaya devam ederlerse bataryaya zarar verebilirler. Bu yüzden de yavaşlamaya neden olan önlemler alınır.

Batarya sağlığını korumak

batte

Bilgisayarınızı prizden çıkardığınızda cihaz bataryadan güç alarak çalışmaya devam eder. İşte üreticiler de bu yüzden bataryanın sağlığını korumak için önlemler almıştır. Adaptörsüz kullanımda donanım üzerinde çok daha korumacı bir güç politikası uygulanır, daha az yük bindirilir. Böylece performansta düşüş yaşansa da bataryanız daha güvende tutulur.

Ekran

battekran

Yavaşlık hissinin bir diğer sebebi ekrandır. Öyle ki çoğu modern laptopta prizden çekildiği anda enerji tasarrufu sağlamak için ekran yenileme hızı düşürme gibi yöntemler uygulanabilir. Böylece daha yavaş bir kullanım hissi ortaya çıkar. Deneyiminiz etkilense de pil tasarrufu için iyi bir önlemdir.

Sonuç olarak laptopunuzu prizden çıkarıldığında performans düşüş olması sinir bozucu olsa da bir hata değildir. Genellikle üretici tarafından cihazlara eklenen özellikler nedeniyle ortaya çıkar ve cihazınızın ömrünün korunmasına yardımcı olur. Tabii ki çok büyük performans sorunları yaşıyorsanız bir problem olabileceğini de unutmayın.

