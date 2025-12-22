LCD Steam Deck üretimi sonlandırıldı

Valve, LCD ekranlı Steam Deck’in üretimini sonlandırdı. En ucuz model tarihe karışırken, giriş seviyesi artık sadece OLED sürümlerle devam edecek.

Valve, Steam Deck’in LCD ekranlı tüm modellerinin üretimini resmen durdurdu. The Verge’ün aktardığına göre son kalan LCD sürüm de stoklar tükendikten sonra bir daha üretilmeyecek. Böylece Steam Deck ailesinde sadece OLED modeller kalmış oldu.

LCD Steam Deck, daha uygun fiyatıyla el konsolu dünyasına giriş için önemli bir seçenekti. Ancak artan üretim maliyetleri ve OLED modellere olan ilgi, Valve’ın ürün gamını sadeleştirmesinde etkili oldu. Şirket bu kararın arkasındaki nedeni resmi olarak açıklamadı.

Bu değişiklik, oyuncular için hem artı hem eksi anlamına geliyor. OLED modeller daha iyi ekran ve pil sunarken, Steam Deck’e başlamak isteyenler için giriş fiyatı yükselmiş durumda. Gelecekte Valve’ın daha uygun fiyatlı yeni bir model sunup sunmayacağı ise şimdilik belirsiz.