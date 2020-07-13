LoL'e AFK Oyuncularla İlgili Düzenleme Geliyor

Riot Games tarafından yayınlanan yeni bir makale, League of Legends'ta maç kaybetmeyi kaçınılmaz kılan AFK oyuncularla ilgili iyileştirmeler yapılacağını gösteriyor. Buna göre oyuncular artık maç içinde ara sıra hareket etseler dahi cezadan kaçamayacaklar.

League of Legends Quick Gameplay Thought’ta yeni bir makale yayınlayan Riot Games oyun tasarım lideri Mark Yetter, haftanın konusunu maçın kaybedilmesinde büyük rol oynayan AFK/hareketsiz oyuncular, maçın ortasında oyundan çıkan oyuncular ve kendi takımına saldıran/olumsuz etkileyen oyuncular olarak belirledi.

Kendi takımına saldıran ya da takımının bilerek/isteyerek yenilmesine neden oyuncularla ilgili iyileştirmelerin yolda olduğunu belirten Yetter, acemi League of Legends oyuncuları ile bilerek/isteyerek yenilmesine neden oyuncuları birbirinden ayırmak için yüzde 25’lik agresiflik farklı oluşturulacağını ve oyuncuların tekrar tekrar ceza yemeleri halinde 14 gün banlanabileceğini belirtti.

AFK oyuncularla ilgili sistemin de iyileştirileceğini dile getiren Yetter, ara sıra hareket eden oyuncuların, AFK ya da oyunu terk eden oyunculardan ayrılmayacağını belirtti. Yetter, AFK oyuncular ile ilgili cezaların katlanarak artacağını belirtirken, ara sıra hareket eden oyuncuların takımları kazansalar bile maç sonu ödüllerini alamayacağını belirtti.

Yama 10.15 ile birlikte Flex Queue için de ilginç bir değişiklik açıklandı. Serbest sıralama sistemine sahip olacak League of Legends'ta Clash benzeri şekilde her sıralama seviyesinden oyuncular aynı takımda yer alabilecekler. Söz konusu sistem, sıralaması yüksek oyunculara ağırlık verecek şekilde işleyecek.