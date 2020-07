Far Cry 6'nın Fiyatı Belli Oldu [PC, PS4, Xbox One]

Ubisoft, etkileyici bir sinematik fragmanın ardından Far Cry 6'yı ön siparişe açtı ve farklı platformlardaki Far Cry 6 fiyatı belli oldu. Far Cry 6, özellikle PC oyuncuları için oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olsa da konsol oyuncularının kesenin ağzını açması gerekecek.

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden biri olan Ubisoft, dün gece gerçekleştirdiği ve katılımcılara tamamen ücretsiz bir şekilde Watch Dogs 2 hediye edeceğini belirttiği Ubisoft Forward etkinliği ile 3 yeni oyununu gün yüzüne çıkardı. Etkinlik sırasında Watch Dogs Legion, Hyper Scape, Far Cry 6 gibi ilk kez karşımıza çıkan oyunların yanı sıra Assassin's Creed Valhalla’nın oynanış videosuyla da karşılaştık. Ubisoft, etkinlik sırasında etkileyici bir sinematik fragman yayınladığı Far Cry 6 için ön siparişleri hemen başlattı ve böylece oyunun çıkış yapacağı platformlar ile platformlara göre fiyatı belli oldu. Herhangi bir terslik olmadığı takdirde 18 Şubat 2021’de çıkış yapacak olan Far Cry 6, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC ve Stadia üzerinden oyuncular ile buluşacak. Far Cry 6 fiyatı PC fiyatı Standard Edition - 269 TL

Gold Edition - 449 TL

Ultimate Edition 495 TL

Collector’s Edition - Açıklanmadı Xbox One fiyatı Standard Edition - 470 TL

Gold Edition - 600 TL

Ultimate Edition 650 TL

Collector’s Edition - Açıklanmadı PlayStation 4 fiyatı Standard Edition - 60 Dolar (yaklaşık 410 TL)

Gold Edition - 99 Dolar (yaklaşık 685 TL)

Ultimate Edition 119 Dolar (yaklaşık 820 TL)

Collector’s Edition - Açıklanmadı PC oyuncuları, Far Cry 6’ya hem Epic Games Store hem de Uplay üzerinden erişebilecekler. Oyunun iki mağazadaki fiyatının da aynı olduğunu belirtelim. Bununla birlikte Far Cry 6, şu an için PlayStation Store’un Türkiye sayfasında listelenmiyor. Bu nedenle şimdilik oyunun PlayStation Store ABD sayfasındaki fiyatlarını listeledik ancak Türkiye fiyatları belli olur olmaz içeriğimizi güncelleyeceğiz. Mevcut dolar kurunu (1 dolar=6,87 TL) ele aldığımızda ve Far Cry 6 PC sürümünün global fiyatının 60 dolar olduğunu (Standard Edition) düşündüğümüzde oyunun özellikle Türkiye’deki PC oyuncuları için epey uygun fiyatlı olacağını söyleyebiliriz. 470 TL’lik Xbox One ve muhtemel PS4 fiyatlarını göz önüne aldığımızda konsol sürümleri için aynı şeyleri söylemek pek de mümkün değil.

 32 19 11 6 3