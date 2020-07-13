Far Cry 6'nın Fiyatı Belli Oldu [PC, PS4, Xbox One]

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden biri olan Ubisoft, dün gece gerçekleştirdiği ve katılımcılara tamamen ücretsiz bir şekilde Watch Dogs 2 hediye edeceğini belirttiği Ubisoft Forward etkinliği ile 3 yeni oyununu gün yüzüne çıkardı. Etkinlik sırasında Watch Dogs Legion, Hyper Scape, Far Cry 6 gibi ilk kez karşımıza çıkan oyunların yanı sıra Assassin's Creed Valhalla’nın oynanış videosuyla da karşılaştık.
Ubisoft, etkinlik sırasında etkileyici bir sinematik fragman yayınladığı Far Cry 6 için ön siparişleri hemen başlattı ve böylece oyunun çıkış yapacağı platformlar ile platformlara göre fiyatı belli oldu. Herhangi bir terslik olmadığı takdirde 18 Şubat 2021’de çıkış yapacak olan Far Cry 6, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC ve Stadia üzerinden oyuncular ile buluşacak.
Far Cry 6 fiyatı
PC fiyatı
- Standard Edition - 269 TL
- Gold Edition - 449 TL
- Ultimate Edition 495 TL
- Collector’s Edition - Açıklanmadı
Xbox One fiyatı
- Standard Edition - 470 TL
- Gold Edition - 600 TL
- Ultimate Edition 650 TL
- Collector’s Edition - Açıklanmadı
PlayStation 4 fiyatı
- Standard Edition - 60 Dolar (yaklaşık 410 TL)
- Gold Edition - 99 Dolar (yaklaşık 685 TL)
- Ultimate Edition 119 Dolar (yaklaşık 820 TL)
- Collector’s Edition - Açıklanmadı
PC oyuncuları, Far Cry 6’ya hem Epic Games Store hem de Uplay üzerinden erişebilecekler. Oyunun iki mağazadaki fiyatının da aynı olduğunu belirtelim. Bununla birlikte Far Cry 6, şu an için PlayStation Store’un Türkiye sayfasında listelenmiyor. Bu nedenle şimdilik oyunun PlayStation Store ABD sayfasındaki fiyatlarını listeledik ancak Türkiye fiyatları belli olur olmaz içeriğimizi güncelleyeceğiz.
Mevcut dolar kurunu (1 dolar=6,87 TL) ele aldığımızda ve Far Cry 6 PC sürümünün global fiyatının 60 dolar olduğunu (Standard Edition) düşündüğümüzde oyunun özellikle Türkiye’deki PC oyuncuları için epey uygun fiyatlı olacağını söyleyebiliriz. 470 TL’lik Xbox One ve muhtemel PS4 fiyatlarını göz önüne aldığımızda konsol sürümleri için aynı şeyleri söylemek pek de mümkün değil.