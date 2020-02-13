LoL Oyuncu Topluluğu Toksik Davranışlarda Rakip Tanımıyor

Çevrimiçi rekabetçi oyunlarda takım arkadaşlarını rahatsız eden oyunculara sıklıkla rastlanıyor. Ancak yapılan bir anket, League of Legends oyuncu topluluğunun toksik davranışlar konusunda rakip tanımadığını gösteriyor.

League of Legends, oyun sırasında takım arkadaşları arasında çıkan tartışmalarla kötü bir üne sahip. Son zamanlarda yapılan League of Legends topluluk anketine katılan 3,784 kişinin %79'u, oyun sırasında uğradıkları tacizin maç bittikten sonra da devam ettiğini belirtti. Dolayısı ile LoL'ün toksik kitlesi, sanılandan daha tehlikeli olabilir.

Anket, ocak ayında League of Legends'ın en büyük Reddit toplulukları üzerinde, oyuncuların oyun tarzlarını ve oyuncu topluluğuyla genel ilişkilerini ölçmek için yapıldı. Toksisite tarafında, öfkeli takım arkadaşlarının küfür etmeleri, maç sonrasında tekrar tekrar arkadaşlık istekleri göndermeleri ve kadın oyunculara mesajla cinsel tacizde bulunmaları, maç sonrası görülen en yaygın kötü davranışlar olarak öne çıkıyor.

League of Legends topluluk anketinde, oyun sırasında spam göndermek veya kasten ölmek gibi farklı toksik davranışlar da ele alındı. Yaklaşık 2400 kişi maç esnasında takım arkadaşlarına ping spamladığını, 2.084 kişi ise takım arkadaşına veya rakibine hakaret ettiğini itiraf etti. Daha da kötüsü, 3.784 katılımcıdan 514'ü takım arkadaşını ölümle tehdit etti.

Kadın olarak tanımlanan katılımcıların %32'si cinsel tacize maruz kaldığını öne sürdü. Erkek oyuncular ise genellikle kasıtlı olarak rakibi besleyen, koridoruna musallat olan veya mesajla küfür eden oyunculardan muzdarip. League of Legends'ta en kötü davranışları suikastçı rolünü tercih eden oyuncular sergiliyor.

Son olarak, dikkat çeken istatistiklerden biri de katılımcıların %70'inin League of Legends'ı rahatlamak için oynadıklarını belirtmesi. Oyundaki kötü davranışların geldiği nokta göz önüne alındığında, rahatlamak için oynamak ilginç bir tercih. League of Legends topluluk anketi istatistiklerinin tamamına buradan erişebilirsiniz.