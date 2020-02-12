LoL'ün Destek Şampiyonları Soraka ve Sona Nerf'lenecek

League of Legends şampiyonları Soraka ve Sona, son zamanlarda üst koridorda rakiplere kök söktürüyor. Ancak Riot Games, gelecek hafta yayınlanacak 10.4 yamasından önce iki destek şampiyonunu da PBE sunucularında dengeledi.

League of Legends'ta Sona veya Soraka oynamayı seviyorsanız, oyunun 10.4 güncellemesi sizi üzecek. Son zamanlarda iki şampiyon da olması gerektiğinden daha güçlü ve destek rolünün dışına çıkıyor. Riot, bu nedenle MOBA oyununun PBE sunucularında iki şampiyonu nerf'leyerek ağır denge değişiklikleri yaptı.

Riot Games'in şampiyon tasarımcısı August Browning, Soraka'nın profesyonel League of Legends maçları da dahil olmak üzere, üst koridorda oldukça zorlayıcı bir şampiyon olduğunu belirtmişti. Soraka, şu anda üst koridorda en yüksek kazanma oranına sahip altıncı şampiyon olarak dikkat çekiyor. Şimdi ise oyunun tasarımcısı Mark Yetter, 10.4 yamasında şampiyonun değişeceğine işaret ederek yapılan dengelemeleri paylaştı.

Soraka'nın seviye başına sağlık ve mana değerinin yanı sıra taban AD hasarına büyük nerf gelecek. Ayrıca Q yeteneği, Yıldız Yağmuru ile yapılan can yenilemesi de azaltılacak. Yani Soraka'yı üst koridorda tercih eden oyuncular, saldırılara karşı daha savunmasız kalacak ve geç oyunda üstünlük kurma şansları azalacak. Ayrıca W yeteneği Astral İlham'ın sağlık yenileme değeri destek rolünde daha çok tercih edilmesi için artırıldı. Yetter'in paylaşımına göre Soraka'da yapılan değişiklikler şöyle:

Yetter, müzik dehası Sona'nın da üst koridordaki yeteneklerini zayıflatacak değişiklikler geçireceğini belirtti. Şampiyonun Q, W ve E yeteneklerinin Mana kullanımı arttı. Örneğin, Q yeteneği Cesaret İlahisi artık 65 yerine 90 mana harcayacak. W yeteneği Metanet Aryası mana kullanımı 80/85/90/95/100'den 105/110/115/120/125'e yükseldi. Ayrıca E yeteneği Sürat Şarkısı'nın mana tutarı 50/55/60/65/70'ten 75/80/85/90/95'e yükseltildi.

Yetter, Soraka ve Sona'nın yanı sıra dengelenecek diğer şampiyonları da paylaştı:

PBE sunucusunda yapılan değişikliklerin yama programına göre 20 Şubat'ta League of Legends'ın 10.4 yamasıyla gelmesi bekleniyor.