Leapmotor, Sudan Ucuza Satacağı Efsanevi Hatchback Otomobili Lafa 5'i Tanıttı!

Çinli otomobil şirketi Leapmotor, yeni hatchback modeli Lafa 5'i Çin'de tanıttı. Hem tasarımı hem de teknik özellikleri açısından dikkat çekici olan otomobil, satışa sunulduğu ülkelerde büyük ilgi görecek gibi duruyor. İşte bu otomobille ilgili bilmeniz gereken her şey!

T03 isimli modeliyle bir dönem Türkiye'de de boy gösteren Leapmotor'dan bomba bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "B05" (Çin'de Lafa 5) ismini verdiği elektrikli hatchback otomobilini tanıttı. BYD DOLPHIN ve Volkswagen ID.3 gibi otomobillere rakip olarak tasarlanan B05, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Leapmotor'un yeni otomobili neler sunuyor?

Oldukça modern bir tasarıma sahip olan Leapmotor B05, Volkswagen Golf'ü andıran tasarım diliyle öne çıkıyor. Otomobilin ön kısmında LED destekli farlar, kavisli bir kaput ve sportif ızgara; gövdeye gömülü kapı kolları ve arka kısımdaki şık aydınlatma barı ile destekleniyor. Leapmotor LB05, son dönemlerde tanıştığımız en yakışıklı hatchback otomobillerden biri.

Karşınızda Leapmotor B05

Otomobilin iç kısmı da oldukça modern ve kaliteli hissettiriyor. Direksiyonun arkasında küçük bir gösterge ekranına ev sahipliği yapan Leapmotor B05, orta konsolda 14.6 inç büyüklüğünde ve 2.5K çözünürlük sunan bir bilgi-eğlence ekranını barındırıyor. Neredeyse tamamen yatabilen koltuklar ile boşlukların depolama amacıyla kullanılabiliyor olması gibi detaylar, B05'i oldukça işlevsel hâle getirmiş durumda.

Şimdi de kaput altına bakalım. Leapmotor'un yeni hatchback otomobili, performansıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira bu otomobilde 132 kW ile 160 kW güç üreten iki versiyon olacak. Satın alınacak versiyona göre Leapmotor B05 menzili, 515 kilometre ila 605 kilometre aralığında değişecek. Bu da yeni hatchback'in şehirler arası yolculuklarda da rahatlıkla kullanılabileceği anlamına geliyor.

Leapmotor tarafından yapılan açıklamaya göre B05'in başlangıç fiyatı, sadece 11 bin 200 euro olacak. Ancak hemen sevinmeyelim. Avrupa pazarı için geçerli olan bu rakam, ne yazık ki Türkiye'de görülemeyecek. Zira firmanın Türkiye'de varlık gösterebilmesi için servis ağı kurmak gibi zorunlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Zaten bundan kaynaklı olarak artık üretimi de yapılmayan T03 modeli Türkiye'ye getirilmez olmuştu. Bakalım bundan sonraki süreçte neler yaşanacak.