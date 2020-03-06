Leica, 64 MP’lik Yeni Fotoğraf Makinesi Leica S3’ü Tanıttı

Leica, 12 yıl aradan sonra S serisine yeni bir fotoğraf makinesi ekleyerek 4K video çekebilen ve 64 MP çözünürlüğe sahip Leica S3’ü tanıttı. Şirketin yeni fotoğraf makinesinde bulunan Leica ProFormat CMOS sensörü de oldukça başarılı.

Fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin sıkça duyduğu isimler arasında yer alan Leica, S serisinde yer alacak bir fotoğraf makinesi çıkarmayalı tam 12 yıl oldu. Şirket, S serisinin son üyesini bundan 12 yıl önce, 2008 yılında piyasaya sürdü. Bugün, uzun bir sürenin ardından Leica S serisinin yeni üyesi Leica S3 tanıtıldı.

Leica S3, aslında tam bir buçuk yıl önce duyurulmuş olmasına rağmen ancak tanıtılabildi. Bu durum biraz moral bozucu olsa da şirketin yeni fotoğraf makinesi, sunduğu özelliklerle kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor. Gelin Leica’nın yeni fotoğraf makinesinin özelliklerine yakından bakalım.

Leica'nın 12 sene sonra duyurduğu yeni fotoğraf makinesi: Leica S3

Leica S3, 64 MP çözünürlüğünde 15 stop dinamik aralığa sahip orta format bir DSLR fotoğraf makinesi olarak karşımıza çıktı. Yeni fotoğraf makinesinin en can alıcı özelliklerinden biriyse 4K video çekebilmesi. Elbette Leica S3, yalnızca bu saydığımız özelliklerle yetinmiyor.

12 yıllık aranın ardından serinin devamı olarak çıkan Leica S3, 3:2 en boy oranına ve 30x45 mm Leica ProFormat CMOS sensörüne sahip. Leica ProFormat CMOS sensörü, 100-50.000 ISO hassasiyetiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Fotoğraf makinesi, günümüz orta formatlı fotoğraf makinelerine nazaran çözünürlüğüyle geride kalmış gibi dursa da durum tam olarak böyle değil.

Leica S3’teki 64 MP’lik çözünürlük, Leica Mastro II işlemcisi tarafından işleniyor. Ayrıca Leica S3’ün içerisinde 2 GB’lık geçici bellek bulunuyor. Böylece herhangi bir kayıp yaşamadan sıkıştırılmamış 6 adet DNG fotoğraf veya sınırsız JPEG dosyasını saklayabiliyorsunuz.

Leica S3, Fuji GFX 100 veya Hasselblad X1D II gibi aynasız bir yapıya sahip değil, bunun yerine optik tarayıcıya sahip bir DSLR fotoğraf makinesi olarak karşımızda duruyor. Böylece Live View’ın kullanılmadığı durumlarda tek bir şarjla 1.000 fotoğraf çekme imkânı elinize geçiyor.

Video kısmına geldiğimizde Leica S3, Cine 4K çözünürlüğünde ve saniye başına 24 kareyle video çekebiliyor. Bununla birlikte cihazda FHD çözünürlüğünde ve 30 fps değerinde videolar çekmek de mümkün. Son olarak Leica S3, biri SDXC biri de CF olmak üzere iki hafıza kartı girişine sahip. Leica S3, bugün itibarıyla 19.000 dolar (yaklaşık 115.774 TL + vergiler) fiyat etiketiyle ön sipariş edilebiliyor.