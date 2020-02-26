Fujifilm, amiral gemisi fotoğraf makinesi X-T4'ün teknik özelliklerini açıkladı. Fujifilm X-T4, önceki X-T3 modelinin geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıktı.

Fujifilm'in sevilen X Serisi fotoğraf makinelerine yeni bir üye katıldı. Şirket bugün yeni amiral gemisi olan aynasız fotoğraf makinesi X-T4'ü duyudu. Fujifilm X-T4, 2018'de tanıtılan X-T3'e çok benziyor ancak dördüncü nesil fotoğraf makinesi, selefine göre daha çarpıcı özelliklere sahip.

Yükseltmelerin başında IBIS (gövde içi görüntü sabitleme) özelliği bulunuyor. X-T4, Fujifilm'in fotoğraf makinesi serisinde X-T3'ün ardından bu özelliğe sahip olan ikinci cihaz ve düşük deklanşör hızlarında keskin görüntüler yakalamanıza yardımcı oluyor. Fuji X-T4, selefi gibi 26.1MP BSI CMOS X-Trans 4 sensörüne, dört çekirdekli X-Processor 4 işlemcisine ve 3.69 M-nokta EVF'ye (elektronik vizör) sahip olsa da, birçok yenilik sunuyor.

Yeni 5 eksenli IBIS sistemi 6,5-stop'a kadar stabilizasyon vadediyor. X-T4'ün daha yüksek kapasiteli bataryası da CIPA standartlarını şarj başına 600 çekime çıkarıyor. 1.62 M noktalı değişken açılı dokunmatik ekran, hem daha yüksek çözünürlük hem de çok yönlü özellikler sunuyor. Kameranın düşük ışık otomatik netleme hassasiyeti ise -3 EV'den -6 EV'ye genişletildi.

Fujifilm X-T4'ün deklanşör mekanizması, Fuji'nin X Serisi tarihindeki en hızlı ve en sağlam olduğunu iddia ettiği yeni bir birimle değiştirildi. Yeni nesil fotoğraf makinesinin perde ömrü 300.000 olarak belirtiliyor. X-T4, 400 Mbps'de 60 FPS'ye kadar DCI 4K, 200Mbps'de 240 FPS'ye kadar Full HD 1080p çözünürlükte video kaydı yapılabiliyor.

Fujifilm X-T4 fotoğraf makinesi özellikleri:

26,1 MP X-Trans 4 sensör

60 FPS ve 400 Mbps'de 4K video

240 FPS'de Full HD video

ISO aralığı: 160-12,800

Mekanik deklanşör ile 15 fps, elektronik deklanşör ile 30 fps'ye kadar sürekli çekim

425 faz algılama noktalı hibrit otomatik odaklama sistemi

6.5-stop gövde içi görüntü sabitleme (IBIS)

100 FPS yenileme hızına sahip 3,69 milyon noktalı elektronik vizör

3,0 inç, 1,62 milyon noktalı değişken açılı arka dokunmatik ekran

Çift SD UHS-II kart yuvası

Yaklaşık 600 çekim imkanı sağlayan yüksek kapasiteli NP-W235 batarya

Dahili Wi-Fi ve Bluetooth

Daha iyi dayanıklılığa ve 300.000 perde ömrüne sahip yeni mekanik deklanşör tasarımı

Fujifilm simülasyon modlarının tamamı

Yeni Fujifilm X-T4 ön siparişe açıldı ve gönderimlerin nisan ayı sonlarında yapılması bekleniyor. Cihazın lensleri haricinde 1.699 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.