Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

LG, Her Oyuncunun İsteyeceği 52 inç 240 Hz’lik Devasa Oyuncu Monitörünü Tanıttı

LG, sunduğu özellikler ile her oyuncunun kullanmak isteyeceği 52 inç boyutunda 240 Hz'lik oyuncu monitörü UltraGear Evo 52G930B'yi tanıttı.

LG, Her Oyuncunun İsteyeceği 52 inç 240 Hz’lik Devasa Oyuncu Monitörünü Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyuncular için büyük önem taşıyan cihazlardan biri de şüphesiz monitörlerdir. Bu konuda LG de en çok öne çıkmayı başaran markalardan biri. Şimdi ise şirket, özellikleriyle büyülemeyi başaran UltraGear Evo 52G930B isimli bir monitörü Çin’de gerçekleştirdiği bir lansmanla tanıttı.

LG’nin yeni monitörü, bir oyuncunun isteyeceği çoğu özelliği bünyesinde barındırıyor. Kavisli bir tasarıma sahip olduğunu da belirtelim. Gelin LG UltraGear Evo 52G930B modelinin tüm detaylarına bakalım.

Karşınızda 52 inçlik LG UltraGear Evo 52G930B monitör

monit1

LG UltraGear Evo 52G930B modelinde 51,6 inç boyutunda oldukça büyük bir ekran yer alıyor. 21:9 ultra geniş ekrana sahip bu cihaz, daha iyi bir deneyim için 1000R kavis içeriyor. Ekranda 2160x5120 piksel çözünürlük ve 240 Hz’e çıkan yenileme hızı var. Böylece çok net ve akıcı bir deneyim yaşanabiliyor. Oyun, üretkenlik ve genel kullanım dahil her şey için uygun bir ekran diyebiliriz.

Ayrıca, hareket bulanıklığını ve hayalet görüntüyü en aza indirmek için 1 ms tepki süresine de sahip. Bunlara ek olarak AMD FreeSync’i de destekliyor. Bağlantı tarafına baktığımızda DisplayPort 2.1, iki HDMI 2.1 bağlantı noktası, 90W güç dağıtımına sahip bir USB-C bağlantı noktası ve KVM işlevine sahip iki USB-A bağlantı noktası var. Ayrıca 3,5 mm ses jakı ve dahili çift 10W stereo hoparlör de bulunuyor.

monit2

Yükseklik, eğim ve döndürme ayarları sunarak ergonomik bir model olduğunu da söyleyebiliriz. VESA 100 x 100 mm duvar montaj aparatlarıyla da uyumlu. Ayrıca daha iyi bir oyun deneyimi için arkasında RGB aydınlatma şeridi de var. Tabii ki bu kadar iyi özelilkler ucuza gelmiyor. Öyle ki LG UltraGear Evo 52G930B’nin fiyatı 2.170 dolar olarak açıklandı.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

EA, FC 27'de Görebileceğimiz Yeni Teknolojisi "Project Assist"i Tanıttı (Gerçek Maç Animasyonlarını Oyuna Taşıyabiliyor)

EA, FC 27'de Görebileceğimiz Yeni Teknolojisi "Project Assist"i Tanıttı (Gerçek Maç Animasyonlarını Oyuna Taşıyabiliyor)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com