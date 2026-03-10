LG, Her Oyuncunun İsteyeceği 52 inç 240 Hz’lik Devasa Oyuncu Monitörünü Tanıttı

LG, sunduğu özellikler ile her oyuncunun kullanmak isteyeceği 52 inç boyutunda 240 Hz'lik oyuncu monitörü UltraGear Evo 52G930B'yi tanıttı.

Oyuncular için büyük önem taşıyan cihazlardan biri de şüphesiz monitörlerdir. Bu konuda LG de en çok öne çıkmayı başaran markalardan biri. Şimdi ise şirket, özellikleriyle büyülemeyi başaran UltraGear Evo 52G930B isimli bir monitörü Çin’de gerçekleştirdiği bir lansmanla tanıttı.

LG’nin yeni monitörü, bir oyuncunun isteyeceği çoğu özelliği bünyesinde barındırıyor. Kavisli bir tasarıma sahip olduğunu da belirtelim. Gelin LG UltraGear Evo 52G930B modelinin tüm detaylarına bakalım.

Karşınızda 52 inçlik LG UltraGear Evo 52G930B monitör

LG UltraGear Evo 52G930B modelinde 51,6 inç boyutunda oldukça büyük bir ekran yer alıyor. 21:9 ultra geniş ekrana sahip bu cihaz, daha iyi bir deneyim için 1000R kavis içeriyor. Ekranda 2160x5120 piksel çözünürlük ve 240 Hz’e çıkan yenileme hızı var. Böylece çok net ve akıcı bir deneyim yaşanabiliyor. Oyun, üretkenlik ve genel kullanım dahil her şey için uygun bir ekran diyebiliriz.

Ayrıca, hareket bulanıklığını ve hayalet görüntüyü en aza indirmek için 1 ms tepki süresine de sahip. Bunlara ek olarak AMD FreeSync’i de destekliyor. Bağlantı tarafına baktığımızda DisplayPort 2.1, iki HDMI 2.1 bağlantı noktası, 90W güç dağıtımına sahip bir USB-C bağlantı noktası ve KVM işlevine sahip iki USB-A bağlantı noktası var. Ayrıca 3,5 mm ses jakı ve dahili çift 10W stereo hoparlör de bulunuyor.

Yükseklik, eğim ve döndürme ayarları sunarak ergonomik bir model olduğunu da söyleyebiliriz. VESA 100 x 100 mm duvar montaj aparatlarıyla da uyumlu. Ayrıca daha iyi bir oyun deneyimi için arkasında RGB aydınlatma şeridi de var. Tabii ki bu kadar iyi özelilkler ucuza gelmiyor. Öyle ki LG UltraGear Evo 52G930B’nin fiyatı 2.170 dolar olarak açıklandı.