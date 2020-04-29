LG Premier Pro Plus'ın Pek Çok Özelliği Ortaya Çıktı

LG'nin ilk kez geçtiğimiz ocak ayında sızdırılan yeni telefonu Premiere Pro Plus, Google Play Console ve kullanım kılavuzu ile yeniden gün yüzüne çıktı. Telefonla ilgili ortaya çıkan bazı detaylar, bu telefonun isminin aksine pek de "premier" özelliklere sahip olmadığını ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, Premiere Pro Plus olarak isimlendirilen bir akıllı telefon modeli ile gündemde. Ocak ayının başlarında ortaya çıkan telefon, LG tarafından hiçbir zaman resmi olarak dillendirilmedi. Ancak şimdi, bu akıllı telefonun Google Play Console'da listelenmesi ve kullanım kılavuzunun ortaya çıkması, cihazı gün yüzüne çıkarmış oldu.

Edinilen bilgilere göre LG'nin yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonu Premiere Pro Plus, MediaTek Helio P22 işlemciden güç alıyor ve 2 GB RAM ile destekleniyor. Android 9.0 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan telefonda microSD desteği bulunuyor ve bu destek, tüketicilerin depolama sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Ayrıca bu telefonun ekranı, HD+ çözünürlük sağlıyor.

Karşınızda LG Premiere Pro Plus

Ortaya çıkan bilgilere göre LG'nin duyurmak üzere olduğu yeni akıllı telefonu ikili arka kamera kurulumuna sahip. Bu kameraların teknik detayları bilinmiyor ancak ana kameraya ek olarak ultra geniş açılı sensör bulunacağı ifade ediliyor. Telefonun ön yüzünde ise bizleri, yine detayları bilinmeyen damla çentik içinde bir selfie kamerası karşılıyor.

Telefonun genel görünümü ile ilgili ortaya çıkan görsel, LG Premiere Pro Plus'ın arka tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca yine aynı görselde, LG'nin yeni telefonunda 3.5 mm'lik kulaklık girişi, FM Radyo özelliği ve Google Asistan'a özel bir tuş olduğu görülüyor.

LG'nin bu akıllı telefonunun ne zaman duyurulacağı ya da fiyatının ne olacağı ile ilgili en ufak bir bilgi sızıntısı bulunmuyor. Tüketiciler, bu akıllı telefonla tanışabilmek için bir süre daha beklemek durumunda.