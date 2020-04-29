Piyasaya sürdüğü gerek amiral gemisi gerek orta segment telefonlarıyla dikkat çekmeyi başaran OPPO, YouTube kanalı üzerinden çevrimiçi bir etkinlik düzenledi. Şirket, düzenlediği etkinlik kapsamında yeni amiral gemisi telefonu Find X2’yi Türkiye’deki tüketicilere tanıttı.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki popüler isimlerinden bir tanesi olan OPPO, 2018’in sonlarında Türkiye pazarına etkileyici bir giriş yaptı. Türk tüketicilerin ilgisinden memnun olan OPPO, bir süredir heyecanla beklenen yeni amiral gemisi Find X2'nin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.

Haberlerimizi takip eden takipçilerimizin hatırlayabilecekleri üzere OPPO, yaklaşık iki ay önce yeni akıllı telefonu Find X2’yi global bir lansman ile tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Gerek tasarımı gerekse özellikleriyle tüketicilerden tam not almayı başaran telefon, bugünkü etkinlikle ülkemizdeki resmi lansmanını gerçekleştirilmiş oldu.

OPPO’nun resmi YouTube kanalından başlatılan dijital etkinlik, ülkemizdeki popüler isimlerden Burcu Esmersoy’un sunuculuğunda gerçekleştirildi. Ayrıca etkinlik kapsamında OPPO Türkiye’nin Genel Müdürü Weijan Zhou, Find X2’nin özellikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

OPPO Find X2’nin global lansmanında telefonun Snapdragon 865 işlemciden güç aldığı, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kombinasyonuna sahip olduğu ifade edildi. 32 MP ön kamerası bulunan telefonun arka tarafında 48 MP ana kameraya ek olarak 13 MP ve 12 MP çözünürlüğündeki kameralar bulunuyor.

OPPO’nun an itibarıyla ülkemizde de satışa sunmuş olduğu Find X2’nin etkileyici özelliklerinden bir tanesi de bataryası. 4.200 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Find X2, SuperVOOC isimli şarj teknolojisi ile tam 65 watt hızlı şarj desteği sunuyor.

OPPO Find X2 teknik özellikleri

Ekran: 6.7 inç 2K AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı

6.7 inç 2K AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 12GB

12GB Depolama: 256GB

256GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 12 MP

48 MP + 13 MP + 12 MP Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, USB 3.1/Type-C

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, USB 3.1/Type-C Batarya: 4.200 mAh (65W SuperVOOC hızlı şarj)

4.200 mAh (65W SuperVOOC hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 10.0 tabanlı ColorOS 7.1

Android 10.0 tabanlı ColorOS 7.1 Boyut: 164.9 x 74.5 x 8 mm

164.9 x 74.5 x 8 mm Ağırlık: 196 g

OPPO Find X2 fiyatı

OPPO tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni amiral gemisi telefonunun ülkemizdeki fiyatı, 9.999 TL olarak belirlendi ve bu telefona sahip olmak isteyen tüketiciler, Find X2'yi ülkemizdeki e-ticaret platformları ve teknoloji perakendecilerinin internet siteleri üzerinden satın alabilirler.