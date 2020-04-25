LG akıllı telefon pazarında kendisine daha iyi bir konum elde edebilmek için yeni telefonu LG Velvet üzerinde çalışıyor. LG Velvet’in özellikleri etkileyici olsa da telefonun fiyatı birazcık yüksek duruyor.

LG, akıllı telefon pazarında beş yıl önceki noktada değil. Firmanın G ThinQ serisi artık eskidi. Samsung ve Çinli üreticiler firmanın daha önce bulunduğu noktadan uzaklaşmasına neden oldu. Firma şimdi LG Velvet ile yerini geri kazanmak istiyor.

Firmanın uzun zamandır kullandığı G ThinQ serisinden sonraki ilk telefonu LG Velvet olacak. Yeni cihaz 7 Mayıs’ta resmi olarak satışa çıkacak ve G serisini yerini alacak. Ne kadar başarılı olacağı ise şimdilik tartışma konusu.

LG telefondan çok umutlu

LG daha önce telefona ait tanıtımlar yayınlamış ve genel olarak telefona olan beklentileri arttırmayı hedeflemişti. Bu tanıtımlarda telefonun Snapdragon 765G işlemci ile geleceğini öğrenmiştik. Bu işlemcide 5G modem de bulunuyordu.

Telefon hakkındaki tanıtım videolarında pek çok farklı bilgi karşımıza çıkmıştı. Yine de telefon hakkında merak edilen pek çok nokta vardı. Son gelen bilgilere göre telefon oldukça etkileyici özelliklere sahip olsa da fiyat açısından riskli bir noktada bulunuyor.

LG Velvet özellikleri

Daha önce bahsettiğimiz Snapdragon 765G işlemciye ve 5G modeme ek olarak telefonun başka özellikleri de ortaya çıktı. Telefonun özellikleri şu şekilde:

İşlemci: Snapdragon 765G, 5G modemli

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB (microSD ile arttırılabilir)

Ön kamera: 16 MP

Arka kameralar: 48 MP ana kamera + 8 MP geniş açı kamerası + 5 MP derinlik sensörü

Sertifika: IP68

Batarya: 4300 mAh

Parmak İzi sensörü: Var, ekrana gömülü

Ses: AI Sound, stereo hoparlörler

Şarj: Hızlı şarj, kablosuz şarj

Ana arka kamerada optik görüntü sabitleyiciler bulunuyor. Görünüşe göre telefonda Samsung ISOCELL Bright GM2 kamera bulunuyor. Ön tarafta ise bir damla çentik göze çarpıyor. Telefonda su ve toza karşı dayanıklı olduğunu belirten IP 68 sertifikası da bulunuyor. Boyutları ise 167,1 mm x 74 mm x 7,85 mm olarak belirtiliyor.

Telefonun özellikleri hiç fena olmasa da fiyatının 730 dolara yakın olacağı belirtiliyor. Bu da aşağı yukarı bir amiral gemisi telefon fiyatına denk geliyor. Telefonun yerel fiyatlandırma yapmaması ve özellikle Avrupa ve Amerika gibi büyük pazarlarda bu fiyatlara sahip olması tüketicileri mutsuz edebilir.