Geçtiğimiz günlerde tanıtım videosu paylaşılan LG Velvet’in tanıtım tarihi LG Korea tarafından duyuruldu. Snapdragon 765G ile gelecek cihaz Mayıs ayında tanıtılacak.

LG, kısa süre önce yeni akıllı telefonu Velvet için resmi tanıtım videosu paylaşmıştı. Şirket, telefonun ne zaman tanıtılacağı konusunda bir açıklama yapmamıştı. Bugün LG Korea tarafından yapılan açıklamayla, yeni telefonların ne zaman tanıtılacağını öğrenmiş olduk. LG’nin yeni telefonu Velvet, 7 Mayıs’ta tanıtılacak. LG, tasarımıyla ilgi toplayan telefonun tanıtım tarihiyle beraber bir de teaser paylaştı.

Önceki tanıtım videosunda olduğu gibi telefonun tasarımı ve Raindrop arka kamera kurulumuna odaklanan videoda, telefonun dört renkle geleceği doğrulanıyor. Bu renkler Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green ve Illusion Sunset isimleriyle karşımıza çıkacak.

Donanım

LG’nin tasarımıyla beğeni toplayan akıllı telefonu, gücünü Qualcomm’un 5G destekli işlemcisi Snapdragon 765G’den alacak. Alt tarafında Type-C girişi ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olan telefon, yukarıda mikrofon ve SIM kart yuvasını koymayı tercih etmiş. Son derece şık bir tasarıma sahip olan LG Velvet, arkasında sol üst kısma alt alta olacak şekilde yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Bu kameraların altında ise LED flaş yer alıyor.

Ne zaman çıkacak?

Tasarımıyla büyük ilgi toplayan LG Velvet, 7 Mayıs’ta yapılacak duyurunun ardından ne zaman çıkacak henüz bilinmiyor. Koronavirüs pandemisi de düşünüldüğünde telefonun çıkış tarihi biraz uzayabilir. En iyi tahminler, cihazın Haziran ayında satışa çıkacağı yönünde.

Şu anda telefon hakkındaki bilgiler son derece sınırlı. Yeni bilgiler geldikçe sizleri bu konuda bilgilendireceğiz. Takipte kalın.