Çinli Oyuncular Life is Strange: True Colors'ı Topa Tuttu

Tibet'in özgürlük hareketini temsil eden bir bayrağın Life is Strange: True Colors'da görülmesi infiale yol açtı. Çinli oyuncular, durumu ülkelerinin bağımsızlığına bir hakaret sayarak oyunu Steam'de topa tuttu.

Video oyunlarında bazı ülkeler veya topluluklar tarafından hoş karşılanmayacak unsurlara yer verilebiliyor. Bazen bunun tam tersi olsa da oyun geliştiricilerinin bunu kasten mi yaptığı bilinmemekte. Bunun son örneği Life is Strange: True Colors oyununda meydana geldi ve Çinli oyuncuları bir hayli öfkelendirdi.

Life is Strange: True Colors oyunu Haven Springs adlı şehirde geçmekte ve şehirdeki Treasures of Tibet adlı bir dükkânın girişinde Tibet bayrağı görüldü. Bahsi geçen bayrak Tibet özgürlük hareketini sembolize etmekte ve Çin’de yasaklı durumda. Bu da hâliyle Çinli oyuncuların Steam’de şikayetlerde bulunmasına yol açtı.

'Tibet Çin'in bir parçasıdır'

Oyunun kullanıcı oylarına dayalı derecelendirmesi Çok Olumlu olsa da oyuna dair olumsuz incelemelerin büyük çoğunluğu Çinli oyunculara ait. Olumsuz yorumlardan birinde “Oyunda Tibet bağımsızlığına dair unsurlar var ve bu, Çin’in bölünüşünü ima ediyor.” ifadeleri yer alırken bir diğerinde de “Tibet Çin’in bir parçasıdır.” ifadeleri bulunuyor.

Benzer bir durum Devotion adlı oyunda da meydana gelmişti. Çinli oyuncular, Çin başkanı Xi Jinping’i Winnie the Pooh ile karşılaştıran bir ‘meme’e referans veren oyun için Life is Strange’e verilen tepkiden çok daha büyüğünü vermişti.