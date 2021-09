Far Cry 6’nın Çıkış Sonrası Yol Haritası Belli Oldu

7 Ekim tarihinde çıkış yapacak Far Cry 6’nın çıkış sonrası yol haritası duyuruldu. Duyurunun yapıldığı videoya göre aylar içinde oyunculara onlarca ücretsiz bölüm ve görev verilecek. 3 ayrı DLC sunacak Season Pass sahipleri ise önceki oyunlarının kötülerini içeren yeni maceralara dalabilecek.

Ubisoft’un en başarılı serilerinden olan Far Cry’ın 6. oyununun çıkmasına 1 aydan az bir süre kaldı. Bunun üzerine şirket, oyunun piyasaya sürülmesinden sonra izlenecek yolu açıkladı. “Piyasaya sürülmesinden sonra izlenecek yol” derken tabii ki de oyuna sürekli yenilik sağlayacak paralı üyeliklerden ve DLC’lerden bahsediyoruz.

Ubisoft, Far Cry 6 için oluşturulmuş “yok yok” dedirten çıkış sonrası planını yeni bir videoyla duyurdu. Videoda farklı dizi ve film evrenlerinden alınacak karakterler içeren görevlerden serinin eski kötülerine kadar birçok içerikten bahsedildi. Ayrıca Far Cry 6 Season Pass sahipleri, serinin sevilen yan oyunu Far Cry 3: Blood Dragon’a da sahip olacak.

Far Cry 6’nın çıkış sonrası yol haritası:

Önce ücretsiz içeriklerden başlamak gerekirse; oyunun çıkışından Mart 2022’ye kadar birçok ek görev, özel operasyon ve haftalık isyan oyunculara sunulacak. Aralık ayında oyuna her 3 film ya da diziden birinde karşımıza çıkan, sevilen oyuncu Danny Trejo gelecek. Daha sonra şubat ayında Rambo teması işlenecek ‘çapraz görevlerin’ son konuğu, mart ayında oyuna eklenecek Stranger Things dizisi olacak. Her hafta düzenlenecek ayaklanmalar ve birbirinden aksiyonlu özel görevler, yine hiçbir ek ücret gerektirmeden oyunculara sunulacak.

Ücretli içeriklere gelecek olursak; Season Pass sahipleri 3 ayrı DLC paketine ve Far Cry: Blood Dragon kopyasına sahip olacak. Söz konusu DLC’ler, oyuncuyu önceki 3 oyunun kötülerinin aklına götürecek. Ayrıca karakterlerin korkularıyla karşılaşacağımız bölümler, bir arkadaşla CO-OP şekilde oynanabilecek.