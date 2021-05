Lightforge Games, RYO Türünü Baştan Yazacak

Blizzard ve Epic Games gibi iki büyük oyun firmasının eski ve tecrübeli çalışanları, Lightforge Games adında yeni bir stüdyo kurma kararı aldı. Bu yeni bağımsız stüdyonun amacı ise RYO türünü değiştirmek.

Gerek Blizzard gerekse Epic Games oyun sektöründe bir ağırlığı olan, yaptıkları hemen her işle isimlerinden söz ettiren firmalar olarak biliniyor. Şimdi, bu iki firmanın bazı eski mühendisleri Lightforge Games adıyla bir bağımsız oyun stüdyosu kurdu.

Lightforge Games, şu anda "Oyuncuların yeni dünyalar yaratabildiği ve eşsiz bir özgürlüğe sahip olduğu, yeni bir platformlar arası, sosyal video oyunu" üzerinde çalıştığını söylüyor. Bu da çok sıradışı bir RYO görebileceğimize işaret ediyor.

Lightforge Games heyecan yarattı

Stüdyonun kurucuları arasında Matt Schembari (Epic'in eski kullanıcı arayüzü yöneticisi), Dan Hertzka, Nathan Fairbanks (Eski proje yöneticisi ve menajer, BioWare, ZeniMax Online, Epic), Glenn Rane (eski Blizzard sanat direktörü) ve Marc Hutcheson (Blizzard ve Epic'in eski marka müdürü ve pazarlama direktörü) yer alıyor. Ekibin CV'lerinde World of Warcraft, Star Wars: The Old Republic, Overwatch, Fortnite ve The Elder Scrolls Online yer alıyor.

Firmanın CEO'su Schembari, yaptığı açıklamada "Hepimiz sosyalliği yüksek, yaratıcı oyunları seviyoruz, ve özellikle hikayeyi oyuncunun belirlediği yapımları seviyoruz. Minecraft veya Roblox'taki elementleri, masaüstü rol yapma oyunlarıyla birleştirerek RYO'ları oynamanın yeni bir yolunu arıyoruz. Geçmişimizi ele alırsak, RYO'ları değiştirecek bir oyun yapmak açık bir seçim." dedi.

RYO'ları değiştirmek ifadesi oldukça iddialı ve cesur olsa da, açıklamanın içerisinde oyuna dair bazı ipuçları bulunuyor. Örnek vermek gerekirse Roblox, bir oyundan ziyade bir oyun yapma platformuna benziyor. Oyuncuların şekillendirdiği ve içeriğini zenginleştirdiği bir devasa çok oyunculu rol yapma oyunu ya da dijital masaüstü oyun araçlarını özgürce kullanabildiğimiz bir yapımla karşılaşabiliriz. Stüdyonun daha şimdiden 5 milyon dolar yatırım aldığını düşünürsek beklentiler oldukça yüksek.