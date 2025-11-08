İş Bulma Sürecinizi Kolaylaştıracak, LinkedIn Alternatifi Kariyer Uygulamaları

LinkedIn, iş bulma konusunda en önde gelen platform olsa da kullanabileceğiniz farklı uygulamalar da var. Sizin için iş bulma sürecinizi kolaylaştıracak LinkedIn alternatifi uygulamaları derledik.

Profesyonel dünyada artık varsayılan platform haline gelen LinkedIn, bazen bir kariyer uygulamasından çok, bitmek bilmeyen paylaşımlarla dolu bir sosyal medya akışına dönüşebiliyor. İşte bu siz de bu durumdan sıkılanlardansanız ve daha fazla yerden daha fazla iş ilanlarına göz atmak istiyorsanız yalnız değilsiniz. Neyse ki ulaşabileceğini birçok farklı iş uygulaması mevcut.

Bu içeriğimizde LinkedIn’e alternatif olarak kullanabileceğiniz kariyer uygulamalarına bakacağız. Bu uygulamalar, tıpkı LinkedIn gibi size uygun iş ilanlarını göstererek iş bulma sürecinizde yardımcı olmaya çalışıyor. Gelin Türkiye’de aktif olarak kullanılabilen bu uygulamalara göz atalım.

LinkedIn alternatifi uygulamalar

Kariyer.net

Indeed

Yenibiriş

Bionluk

Secretcv

Jooble

Kariyer.net

Türkiye'deki iş arama platformlarının en çok kullanılanlarından biri olan Kariyer.net, özellikle kurumsal firmalarda ve geleneksel sektörlerde iş arayanlar için en güçlü kalelerden biri. Platform, devasa iş ilanı veritabanıyla mavi yakadan beyaz yakaya kadar her seviyeden profesyonele hitap ediyor. Kullanıcıların detaylı CV'ler oluşturmasına, başvuru süreçlerini tek bir yerden takip etmesine ve "İşveren Markası" sayfaları sayesinde şirketleri yakından tanımasına olanak tanıyor.

Indeed

Indeed, aslında bir iş ilanı sitesinden çok, global bir "iş ilanı arama motoru" olarak çalışıyor. Farklı kariyer sitelerindeki, şirketlerin kendi web sitelerindeki ve çeşitli forumlardaki iş ilanlarını tek bir çatı altında toplayabiliyor. Böylece farklı sitelerde gezinme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Indeed'de de diğer siteler gibi kendi özgeçmişinizi detaylı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca maaş karşılaştırmaları, çalışan yorumları gibi iş bulma sürecinde çok işinize yarayacak özellikleri var.

Yenibiriş

Yerli platformlar arasında en köklülerden olan Yenibiriş.com, özellikle beyaz yaka ve kurumsal dünyadaki profesyoneller için güçlü bir alternatif. Kariyer.net'e benzer bir yapıda olsa da, kullanıcı dostu arayüzü ve bazı sektörlerde daha yoğun ilân portföyü ile öne çıkar. İş arayanlara video CV hazırlama, kişilik envanteri testleri çözme ve kariyer danışmanlığı gibi ek hizmetleri de var.

Bionluk

Eğer LinkedIn'in kurumsal yapısından sıkıldıysanız ve kendi patronunuz olmak istiyorsanız Bionluk tam size göre. Bionluk, özellikle freelance çalışmak isteyenlerin işler bulabileceği bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Grafik tasarımdan metin yazarlığına kadar her türden alanda Türkiye'den freelance iş bulunabiliyor.

Secretcv

iOS

Android Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren binlerce kurumsal firmanın iş ilanlarını barındıran Secretcv de alternatifler arasında. Platform, kullanıcılarına detaylı CV oluşturma, yeteneklerini ve deneyimlerini öne çıkarma imkânı tanır. Özellikle finans, mühendislik, pazarlama ve insan kaynakları gibi departmanlarda kariyer hedefleyen profesyoneller için zengin bir ilan portföyü sunar.

Jooble

Jooble, Indeed'e benzeyen bir yapıya sahip. Bir iş ilanı arama motoru olarak görülen platformda, on binlerce kaynaktan iş ilanlarına ulaşabiliyorsunuz. Hem yerel hem de uluslararası iş ilanlarına erişmeniz mümkün. Piyasadaki ilanları tek bir arayüzden görebilmek en büyük avantajıdır.

LinkedIn'den sıkılanların tercih edebileceği alternatif kariyer uygulamalarına birlikte göz attık. Bu uygulamalar yoluyla iş arama sürecinizi hızlandırabilir ve sizin için en uygun işi bulabilirsiniz.