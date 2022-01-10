Microsoft’un sahip olduğu LinkedIn’in yöneticilerinden Jake Poses, platformda insanların toplantı yapabileceği ve çeşitli konular üzerinde tartışabileceği yeni bir sesli etkinlik özelliği geleceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük iş ağı platformu olan LinkedIn, platformu geliştirmek adına çok yararlı olabilecek bir güncellemeyle geliyor. LinkedIn’in etkinliklerden sorumlu yöneticisi Jake Poses, şirket blogunda yayınlanan bir gönderide LinkedIn’e sesli etkinliklerin geleceğini duyurdu.

Bu özellikte kullanıcılar canlı tartışmalarda yer alabilecek, konuşmalara katılabilecek ve etkinlik bittikten sonra etkinlikte yer alan insanlarla bağlantı kurup bir ağ oluşturabilecek. LinkedIn’in tamamen dijital olan bu etkinliklerinde panel türü tartışmalar, toplantılar ve havadan sudan sohbet edilebilen formatlar olacak.

Görüntülü görüşme versiyonu da gelecek:

Sesli etkinlikler LinkedIn'in şirket içi araçları üzerine inşa edilecek. Bu özelliğin görüntülü görüşmeli versiyonunun önümüzdeki ilkbaharda duyurulması bekleniyor. Twitter’ın sesli etkinlik özelliği Spaces gibi sesli sohbet özelliklerine sahip diğer şirketlerin aksine LinkedIn, organizatörlerin erişim için ücret talep edebileceği biletli etkinlikleri dahil etmeyi planlamıyor.

LinkedIn’in siteye getireceği bu özellik ilk olarak Clubhouse denilen bir konuşma platformu ile karşımıza çıkmıştı. Daha sonra Twitter’da gördüğümüz bu özellik daha gelişmiş bir şekilde 2020 yılının sonunda yayınlanmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında Discord, bu özelliğe benzer Stage Channels’ı ve Haziran ayında Facebook da Live Audio Rooms’u eklemişti. Son olarak Spotify da Greenroom projesini duyurdu.

Sesli etkinliklerin sayısı gittikçe artıyor gibi görünüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.