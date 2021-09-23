LinkedIn'de Görünür Olmak İçin Uygulamanız Gereken İpuçları

İş dünyasının profesyonel sosyal medya platformu olan LinkedIn’i aktif bir şekilde kullanarak çok daha görünür olabileceğinizi biliyor muydunuz? İş dünyasında hiç beklemediğiniz kapıların aralanmasını sağlayacak LinkedIn’i çok daha aktif kullanmak için uygulayabileceğiniz ipuçlarını anlattık.

LinkedIn, en basit tanımıyla iş dünyasının sosyal medya platformudur. Burada iş arkadaşlarınızla, çalışanlarınızla, yöneticilerinizle, müşterilerinizle ve potansiyel yeni iş dünyanızla etkileşime girersiniz. Pek çok sosyal medya platformu gibi LinkedIn da aktif kullanıcılarına önem verir ve bu platformda ne kadar aktif olursanız görünürlüğünüz de bir o kadar artar.

LinkedIn’i aktif kullanarak iş dünyasında hiç beklemediğiniz kapıların aralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için platformu aktif olduğu kadar etkili bir şekilde kullanmanız da gerekiyor. Pek çok kullanıcı, platformu aktif kullanmak için vakti olmadığını söylüyor ancak günde 10 dakika ayırmak bile yeterli olacaktır. LinkedIn platformunu çok daha aktif kullanmak için uygulayabileceğiniz ipuçlarına yakından bakalım.

LinkedIn’i çok daha aktif kullanmak için bilmeniz gereken ipuçları:

Bağlantılarınızın becerilerini onaylayın.

Paylaşımları beğenin ve yorum yapın.

Bağlantılarınızla etkileşime girin.

Ağınızı genişletin ama acele etmeyin.

Güncel paylaşımlar yapın.

LinkedIn gruplarına katılın.

Özel mesaj göndermekten çekinmeyin.

Bağlantılarınızın becerilerini onaylayın:

Tüm LinkedIn kullanıcılarının profilinde özgeçmişleriyle birlikte paylaştıkları bazı beceriler vardır. Kullandıkları yazılımlar, uzman oldukları konular ve üzerine eğitim aldıkları alanlar gibi bazı beceriler LinkedIn kullanıcılarını öne çıkaran bilgiler arasındadır. Siz de bunları eklemelisiniz.

LinkedIn’i daha aktif kullanmak için atabileceğiniz ilk adım, gerçekten becerilerine güvendiğiniz bir bağlantınızın profiline girerek becerilerine onay vermektir. Böylece bu kişiyle etkili bir iletişimin ilk adımını atmış olursunuz. Ancak onay vermeden önce o kişinin bu beceriye hakim olduğundan emin olmanızda yarar var.

Paylaşımları beğenin ve yorum yapın:

LinkedIn profesyonellerin olduğu iş dünyasına ait bir platform olsa da sosyal medya yönünü unutmamak gerekiyor. Sosyal medya demek; yorum demek, beğeni demektir. Bağlantılarınız her gün onlarca paylaşım yaparlar. Siz yalnızca bunlara bakıp geçebilirsiniz ancak bu, LinkedIn’i aktif kullanmak olmuyor.

Her gün birkaç dakikanızı ayırarak ana sayfa akışınızı kontrol edin. Yapılan paylaşımlardan hoşunuza gidenleri beğenin, ilginizi çekenlere yorum yapın. Ancak yalnızca yorum yapmış olmak için iki - üç kelimelik yorumlarla geçiştirmeyin. Konu hakkındaki fikrinizi çok da uzatmadan net bir şekilde yorum olarak paylaşın.

Bağlantılarınızla etkileşime girin:

LinkedIn bağlantılarınızla etkileşime girmenin tek yolu onların paylaşımlarını beğenmek ve yorum yapmak değildir. LinkedIn bildirimlerinize bakıyorsanız orada bağlantılarınızın doğum günlerini, yeni bir işe girdiklerini ya da çalıştıkları işte bir süredir çalıştıklarını görürsünüz.

Bu bildirimleri görüp geçmek yerine etkileşime girin. LinkedIn bağlantılarınızın yeni işlerini, doğum günlerini, iş yerlerindeki yeni yıllarını kutlayın. Profesyonel üslubunuza dikkat ederek yazacağınız samimi bir kutlama mesajı emin olun herkesin hoşuna gidecektir.

Ağınızı genişletin ama acele etmeyin:

LinkedIn platformunda geniş bir ağ oluşturmak, diğer sosyal medya platformlarında takipçi kasmaktan çok daha değerlidir. Çünkü oluşturacağınız bu LinkedIn ağındaki kişiler belki ileride müşteriniz, yöneticiniz ya da iş arkadaşınız olabilir. Burasının iş dünyası için olduğunu unutmayın.

LinkedIn ağınızı genişletmek için öyle önünüze gelen her bağlantıyı ağınıza eklemeyin. Adım adım ilerleyin. Bugün birini, yarın başka birini ekleyin. Önce iş yerinizdeki insanları, sonra aynı sektörde çalıştığınız insanları acele etmeden ağınıza ekleyin. Kısa süre sonra bir bakmışsınız, sektörünüze hakim olduğunuz bir LinkedIn ağına sahip olmuşsunuz.

Güncel paylaşımlar yapın:

Hangi sektörde çalışıyor olursanız olun, piyasanın gündemini takip etmek son derece önemlidir. Sektörünüzü takip ediyor olabilirsiniz ancak bu durumu paylaşımlarınızla LinkedIn ağınıza duyurmuyorsanız bu yalnızca kişisel gelişim anlamına gelir.

Hangi konularda paylaşımlar yapacağınız size kalmış olsa da özellikle kendi sektörünüzle ilgili olan gelişmeler hakkında paylaşım yapmayı ihmal etmeyin. LinkedIn ağınızdaki kişiler bu paylaşımlar üzerinden sizin düşüncelerinizi öğrenmiş ve gündemi takip eden biri olduğunuzu görmüş olurlar.

LinkedIn gruplarına katılın:

Pek çok kullanıcı tarafından bilinmese de LinkedIn’de de tıpkı Facebook’ta olduğu gibi gruplar vardır. Elbette, LinkedIn grupları Facebook grupları kadar eğlenceli değildir ancak kendi sektörünüzdeki insanlarla buluşmak için kaçırılmaz bir fırsat sunarlar.

LinkedIn platformunu açtığınız zaman arama çubuğuna grup adında geçtiğini düşündüğünüz bazı anahtar kelimeleri yazarak aratın. Karşınıza anahtar kelime ile ilişkili pek çok grup çıkacaktır. Bunlar arasından ilginizi çeken gruplara katılarak etkileşimde bulunmak LinkedIn’i aktif kullanmak için son derece önemlidir.

Özel mesaj göndermekten çekinmeyin:

Özel mesaj konusu pek çok kullanıcıda soru işaretleri yarattığı için bu başlığı sona sakladık. Samimi olmadığınız insanlara LinkedIn üzerinden özel mesaj göndermek pek çok kişi için endişe verici bir durumdur. Ancak çekinmenize gerek yok. Üslubunuza dikkat ettiğiniz sürece özel mesaj göndermekten çekinmeyin.

LinkedIn bağlantılarınıza özel mesaj göndererek nasıl olduklarını sormayın elbette. Örneğin yaptıkları bir paylaşım hakkında yorumlarda yazılamayacak kadar detaylı düşünceleriniz varsa özel mesaj gönderebilirsiniz. Bu şekilde potansiyel müşterilerinizin, yöneticilerinizin ve çalışma arkadaşlarınızın dikkatini çekebilirsiniz.

LinkedIn’i aktif kullanarak çok daha görünür olmak için uygulayabileceğiniz bazı ipuçlarından bahsettik ve bu platform hakkında dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık. Pek çok kişi önemseme bile LinkedIn, son yıllarda çalışan ve işverenleri en sık karşılaştıran platformlar arasında ilk sıralardadır.