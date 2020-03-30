Locke & Key Dizisi, Netflix'te İkinci Sezon Onayını Aldı

Orijinal içerik sayısını her geçen gün artıran, dünyanın en büyük çevrimiçi dizi, film, belgesel izleme platformu Netflix’in bu sene şubat ayında yayınladığı Locke & Key dizisi ikinci sezon onayını aldı.

Uzun yıllar boyunca hem Hulu hem de Netflix’te geliştirme aşamasında kalan Locke & Key bu sene şubat ayında yayınlanmıştı. Meredith Averill, Aron Eli Coleite ve Carlton Cuse’un elinden çıkan korku/drama türündeki dizinin ilk sezonu izleyenler tarafından sevilmişe benziyor.

Locke & Key dizisi; Joe Hill ve Gabriel Rodriguez tarafından yazılan aynı isimli bir çizgi romanı kendisine temel olarak alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Darby Stanchfield, Conor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott gibi birçok isim yer alıyor.

Locke & Key ikinci sezon onayı:

Dizinin yaratıcılarından Carlton Cuse ve Meredith Averill, Locke & Key yolculuğuna devam edeceklerinden dolayı heyecanlı olduklarını dile getirirdi. İkili, “Netflix’e özellikle bu zor zamanlardaki desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve hikâyemizin yeni bölümünü sizlere sunmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Netflix Yöneticisi Brian Wright ise Locke & Key dizisinin dünya genelindeki birçok izleyiciyi etkilemeyi başardığını söyledi. Bu dizinin bir parçası oldukları için gurur duyduklarını söyleyen Wright; Carlton Cuse, Meredith Averill ve yaratıcı ekibin elinden çıkacak olan ikinci sezon için sabırsızlandığını dile getirdi.

İlk sezonu izlemediyseniz Locke & Key dizisi, babaları öldürüldükten sonra Massachusetts’teki dedelerinden kalma eve giden Tyler, Kinsey ve Bode ismindeki üç kardeşin etrafında şekilleniyor. Bu üç kardeş, kendilerine çeşitli güçler ve yetenekler veren anahtarlar buluyor ancak bu anahtarları ele geçirme konusunda kendisini hiçbir şey durduramayacak olan bir iblis de bu anahtarların peşinde.

Peki siz Locke & Key dizisinin ilk sezonunu izlemiş miydiniz? Dizinin ilk sezonuyla ilgili görüşleriniz neler? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.