F-22 Raptor Uçağını Ayağınıza Getiren 360 Derecelik Video

F-22 Raptor Demo Ekibi, ABD'nin en meşhur avcı uçaklarından F-22 Raptor'ın manevra kabiliyetlerini gösteren bir video paylaştı. 360 derece VR destekli video, 4K çözünürlükle birlikte pek çok nefes kesici sahne içeriyor.

1981 yılında ortaya atılan bir projenin sonucu olan Lockheed Martin F-22 Raptor, uzun yıllar boyunca ABD'nin en önemli avcı uçaklarından biri oldu. Bir tanesi yaklaşık 150 milyon ABD dolarına mal olan F-22'de akıllı silah sistemleri, Mach 2'ye kadar ve üzeri süpersonik hızlar, radardan kaçınma yeteneği, ultra hafif titanyum alaşımlı yapı ve pilotlar için olağanüstü durumsal farkındalık gibi pek çok özellik bulunuyor.

Öte yandan bu özelliklerin hiçbiri, F-22 Raptor'ın 70.000 poundluk çekiş kuvvetinin yanından bile geçemiyor. Bu sayede rakiplerinden çok daha üstün manevra kabiliyetlerine sahip olan avcı uçak, simüle edilmiş havadan havaya muharebe tatbikatlarını uzun süreler domine etti.

Lockheed Martin F-22 Raptor avcı uçağını ayağınıza getiren 360 derecelik video:

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, F-22 Raptor avcı uçağının manevra kabiliyetini ve çevikliğini göstermek için bir demo ekibine sahip. Dünyanın dört bir yanında gösteriler düzenleyen bu ekip ise F-22'nin yeteneklerini gösteren çarpıcı bir video yayınladı. 360 derece VR ve 4K çözünürlükle birlikte yayınlanan video, pek çok nefes kesici sahne içeriyor.

F-22 Raptor Demo Ekibi, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin Lockheed Martin F-22 Raptor avcı uçağını dünyanın dört bir yanındaki hava gösterilerinde uçurmasıyla biliniyor. Bu gösteriler sırasında F-22'lerin süper manevra kabiliyetini gösteren hava manevraları gerçekleştiriliyor. Hampton, Virginia'daki Langley Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan ekibin bugüne kadar dünya çapında 250'den fazla etkinlik düzenlediğini de belirtelim.

Üst düzey manevra kabiliyetine sahip olan F-22 Raptor uçaklar, savaş alanlarında da büyük bir caydırıcı etken olarak kullanılıyor zira F-22'leri gören düşman birlikleri, olası bir hava muharebesinde büyük bir maliyete katlanması gerektiğini biliyor.

Lockheed Martin F-22 Raptor avcı uçağının manevra kabiliyeti: